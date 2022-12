Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag besuch­te der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Johan­nes Wag­ner, Mit­glied des Gesund­heits­aus­schus­ses und selbst Medi­zi­ner, das Sana Kli­ni­kum Hof um sich ein Bild der aktu­el­len Lage zu machen. In den letz­ten Wochen domi­nie­ren Berich­te von über­füll­ten Kin­der­kli­ni­ken die Medi­en in ganz Deutschland.

Im Aus­tausch mit Geschäfts­füh­rer Dr. Otto und dem ärzt­li­chen Direk­tor und Chef­arzt der Kin­der­kli­nik Hof Dr. Rolf Ponader, Swan­ti Braes­ecke-Bartsch, Land­tags­kan­di­da­tin, Clau­dia Schmidt, Bezirks­tags­kan­di­da­tin und dem Frak­ti­ons­vor­sit­zen­dem der Grü­nen Hof Klaus Schra­der ging es um die aktu­el­le Situa­ti­on vor Ort sowie die von Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Lau­ter­bach vor­ge­stell­ten Eck­punk­te einer gro­ßen Kran­ken­haus­re­form. Dazu MdB Johan­nes Wag­ner: „Die aktu­el­le Situa­ti­on in unse­ren Kran­ken­häu­sern ist tat­säch­lich dra­ma­tisch. Die Anzahl an frei­en Bet­ten in der Kin­der­me­di­zin als auch in der Erwach­sen­me­di­zin ist erschreckend nied­rig.“ Das lie­ge neben der aktu­el­len Erkran­kungs­wel­le auch an einem deut­li­chen Per­so­nal­man­gel in unse­ren Kran­ken­häu­sern. Des­we­gen brau­che es jetzt ein brei­tes Maß­nah­men­pa­ket mit kurz‑, mit­tel- und lang­fri­sti­gen Maß­nah­men für ein nach­hal­ti­ges Gesund­heits­sy­stem, das beste Ver­sor­gung und gute Arbeits­be­din­gun­gen für die Mit­ar­bei­ten­den bie­tet. Ein erster Schritt in die­se Rich­tung sei das „Kran­ken­haus­pfle­ge­ent­la­stungs­pa­ket“, das letz­ten Frei­tag im Bun­des­tag beschlos­sen wur­de. Unter ande­rem ist dar­in ent­hal­ten, dass Kin­der­kli­ni­ken ab 01.01.2023 jähr­lich 300 Mil­lio­nen Euro für die Behand­lung von Kin­dern und Jugend­li­chen, Gebur­ten­sta­tio­nen 120 Mil­lio­nen Euro für die Jah­re 2023 und 2024 erhalten.

Wei­ter betont Wag­ner die Not­wen­dig­keit umfas­sen­de­rer Refor­men ange­sichts der aktu­el­len Lage in den Kin­der­kli­ni­ken. „Das Kran­ken­haus­pfle­ge­ent­la­stungs­ge­setz, auch „klei­ne Kran­ken­haus­re­form“ genannt, ist tat­säch­lich ein rie­si­ges Gesetz, dass in nahe­zu alle Berei­che des Gesund­heits­sy­stems reicht und durch­aus für Kin­der­klin­ken, die Geburts­hil­fe und die Sek­to­ren­gren­zen sofort und für die Pfle­ge ab 2024 spür­ba­re Ver­bes­se­run­gen bringt. Die Hil­fen für die Behand­lung von Kin­dern und Jugend­li­chen kön­nen aber nicht mehr als eine Brücke für den Über­gang hin zu einer umfas­sen­den Finanz­re­form dar­stel­len“, so der Abgeordnete.

Wag­ner, der vor sei­ner Wahl zum Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten selbst als Kin­der­arzt in Wei­ter­bil­dung tätig war, stellt die beson­de­re Situa­ti­on von Kin­der­kli­ni­ken her­aus. Kin­der­kli­ni­ken hät­ten hohe Vor­hal­te­ko­sten, die jedoch im DRG-System bis­her nicht aus­rei­chend Berück­sich­ti­gung fän­den. Dabei gehe es dar­um, die allein lei­stungs­ab­hän­gi­ge Finan­zie­rung von Kran­ken­häu­sern zu been­den. „Es wäre so, als ob die Poli­zei oder die Feu­er­wehr nur je Ein­satz bezahlt wür­de – absurd“, kri­ti­siert Wag­ner das bestehen­de Abrechnungssystem.

Clau­dia Schmidt, Bezirks­kan­di­da­tin der Grü­nen Hof, hält die dra­ma­ti­sche Situa­ti­on in man­chen Kli­ni­ken auf­grund der Aus­brei­tung des RS-Virus für sym­pto­ma­tisch für ein System, das zu viel auf Wirt­schaft­lich­keit und zu wenig am tat­säch­li­chen Bedarf aus­ge­rich­tet ist. Swan­ti Brä­secke-Bartsch, Kan­di­da­tin für den Land­tag, for­dert in die­sem Zusam­men­hang den Frei­staat auf, sei­ner Auf­ga­be im Bereich der Inve­sti­tio­nen und einer tat­säch­lich bedarfs­ge­rech­ten Kran­ken­haus­pla­nung nach­zu­kom­men: „Wir kön­nen uns nicht dar­auf ver­las­sen, dass sich Gesund­heits­ver­sor­gung von selbst orga­ni­siert. Sie muss aktiv und vor­aus­schau­end geplant werden.“

Bei sei­nem Besuch des Hofer Kli­ni­kums wur­de Johan­nes Wag­ner außer­dem vom Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den der Grü­nen im Hofer Stadt­rat Dr. Klaus Schra­der, der Kreis­rä­tin Bir­gitt Lucas und Mat­thi­as För­ster vom Kreis­ver­band Grü­ne Hof begleitet.