Fei­er­stun­de: medi ehrt ver­dien­te Jubilare

Ende Novem­ber ehr­te medi ver­dien­te Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in einer stim­mungs­vol­len Fei­er­stun­de. Und die­ses Jahr gab es Jubi­lä­en, die auch in dem über 70-jäh­ri­gen Unter­neh­men nicht all­täg­lich sind.

medi ehr­te mit Dank und Aner­ken­nung drei Jubi­la­re für 45 Jah­re, zwei Jubi­la­re für 40 Jah­re, drei Jubi­la­re für 35 Jah­re, neun Jubi­la­re für 30 Jah­re und 15 Jubi­la­re für 25 Jah­re Betriebs­zu­ge­hö­rig­keit. Nach einem erfüll­ten Arbeits­le­ben wur­den 16 media­ner aus dem Berufs­le­ben in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det. Auch dafür gab es von der Geschäfts­füh­rung und HR gro­ße Aner­ken­nung und die besten Wün­sche für den neu­en Lebensabschnitt.

Bestän­dig­keit und Treue zum Unter­neh­men zeich­nen die Mit­ar­bei­ter aus. Dies wür­dig­ten die Geschäfts­füh­rer Ste­fan Wei­her­mül­ler, Dirk Trei­ber und Ger­hard Kolb sowie Petra Wild (Vor­sit­zen­de Per­so­nal­rat), Ker­stin Heim (Lei­tung HR) und Chri­sti­an Ull­mann (Co-Lei­tung HR) auch im Namen der Team- und Abtei­lungs­lei­tun­gen. Geschäfts­füh­rer Ste­fan Wei­her­mül­ler und Lei­tung HR Ker­stin Heim lie­ßen in ihren Anspra­chen die Jubi­la­re hoch­le­ben und wür­dig­ten ihre Leistungen.

Das Jahr 2022 hat­te es bei medi „in sich“. Neben der Coro­na-Kri­se und schwie­ri­gen Wirt­schafts­la­ge hat­te das Unter­neh­men im Som­mer auch mit einer Cyber­at­tacke zu kämp­fen. Ker­stin Heim bedank­te sich bei den Jubi­la­ren: „Was ein­mal mit einer Strick­ma­schi­ne in Bay­reuth begann, hat sich durch Mut zu Neu­em und Inno­va­ti­ons­geist zu einem Glo­bal Play­er ent­wickelt. Dabei prägt auch der Ein­satz der lang­jäh­ri­gen Jubi­la­re das Unter­neh­men so erfolg­reich. Dank des Zusam­men­halts und des Mit­ein­an­ders konn­ten die zurück­lie­gen­den drei Jah­re mit all ihren Her­aus­for­de­run­gen gemei­stert wer­den!“ Dar­an knüpf­te Geschäfts­füh­rer Ste­fan Wei­her­mül­ler an. Er freu­te sich, dass nach drei Jah­ren „auf Abstand“ nun end­lich wie­der per­sön­lich gefei­ert wur­de: „Die­ses schwie­ri­ge Jahr hat uns viel abver­langt und die Mit­ar­bei­ter haben ein­mal mehr gezeigt, wie sie sich für das Unter­neh­men ein­set­zen. Eine Gemein­schafts­lei­stung, bei der die media­ner über­all in der Pro­duk­ti­on und Ver­wal­tung ange­packt und gehol­fen haben, wo sie gebraucht wur­den! Umso wich­ti­ger sind lang­jäh­ri­ge Mit­ar­bei­ter mit Tat­kraft und Erfah­rung.“ Dafür dank­te Ste­fan Wei­her­mül­ler allen im Namen der Geschäfts­füh­rung. Im Anschluss wur­de bei Musik, vie­len Gesprä­chen und bester Lau­ne am Buf­fet geschlemmt und gefeiert.

Ein beson­de­res Jubel-Quin­tett bei medi

„Punkt­rech­nung vor Strich­rech­nung“ – (3 x 45 Jah­re) + (2 x 40 Jah­re) = 215 Jah­re. So lan­ge ste­hen die medi­a­ne­rin­nen Ingrid Hacker, Bet­ti­na Mün­del und Manue­la Som­me­rer (je 45 Jah­re) sowie Sabi­ne Mül­ler und Sig­lin­de Fied­ler (je 40 Jah­re) mit bei­den Bei­nen fest im Berufs­le­ben in der Kon­fek­ti­on Rund­strick bei medi. Für Abtei­lungs­lei­tung Sil­via Zöl­ler ist es ein­fach Welt­klas­se, sich seit Jahr­zehn­ten auf das bewähr­te und erfah­re­ne Quin­tett in der Kon­fek­ti­on zu ver­las­sen. Seit den 70er Jah­ren hat sich medi von einem klei­nen Unter­neh­men im Bay­reu­ther Stadt­teil St. Johan­nis zu einem Glo­bal-Play­er ent­wickelt – die lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen haben die­sen Weg des Fami­li­en­un­ter­neh­mens aktiv mit­ge­stal­tet und begleitet.

medi – ich fühl mich besser

Für das Unter­neh­men medi lei­sten am Stand­ort Bay­reuth rund 1.800 Mit­ar­bei­ter einen maß­geb­li­chen Bei­trag, dass Men­schen sich bes­ser füh­len (welt­weit rund 3.000). Das Ziel ist es, Anwen­dern und Pati­en­ten maxi­ma­le The­ra­pie­er­fol­ge im medi­zi­ni­schen Bereich (medi Medi­cal) und ein ein­zig­ar­ti­ges Kör­per­ge­fühl im Sport- und Fashion-Seg­ment (CEP und ITEM m6) zu ermög­li­chen. Die Lei­stungs­pa­let­te von medi Medi­cal umfasst medi­zi­ni­sche Kom­pres­si­ons­strümp­fe, adap­ti­ve Kom­pres­si­ons­ver­sor­gun­gen, Ban­da­gen, Orthe­sen, Throm­bo­se­pro­phy­la­xe­strümp­fe, Kom­pres­si­ons­be­klei­dung, ortho­pä­di­sche Ein­la­gen und digi­ta­le Gesund­heits­lö­sun­gen. Dar­über hin­aus fließt die lang­jäh­ri­ge Erfah­rung im Bereich der Kom­pres­si­ons­tech­no­lo­gie auch in die Ent­wick­lung von Sport- und Fashion-Pro­duk­te mit ein. Der Grund­stein für das inter­na­tio­nal erfolg­rei­che Unter­neh­men wur­de 1951 in Bay­reuth gelegt. Heu­te lie­fert medi mit einem welt­wei­ten Netz­werk aus Dis­tri­bu­to­ren und eige­nen Nie­der­las­sun­gen in über 90 Län­der der Welt. www​.medi​.de, www​.item​-m6​.com, www​.cep​s​ports​.com