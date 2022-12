G7-Gip­fel, Ukrai­ne­krieg und Ehrun­gen für außer­or­dent­li­che Verdienste

Zwei Jah­re lang konn­ten die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des Tech­ni­schen Hilfs­werks Bad Staf­fel­stein ihre Jah­res­ab­schluss­fei­er pan­de­mie­be­dingt nur vir­tu­ell abhal­ten. In die­sem Jahr hat­ten sie end­lich wie­der die Mög­lich­keit das ver­gan­ge­ne Jahr gemein­sam mit Ehren­gä­sten in gesel­li­ger Run­de im Ebens­fel­der Gressa­no-Saal Revue pas­sie­ren zu las­sen. Der dies­jäh­ri­ge G7-Gip­fel und die Fol­gen des Ukrai­ne­krie­ges waren dabei die bestim­men­den Themen.

„Es freut mich sehr, dass wir zum dies­jäh­ri­gen Jah­res­ab­schluss wie­der in gewohn­ter Art und Wei­se zusam­men­fin­den kön­nen.“, so Orts­be­auf­trag­ter Johan­nes Stich in sei­ner Begrü­ßungs­re­de. Die Coro­na-Pan­de­mie hat­te zur Fol­ge, dass die Jah­res­ab­schluss­ver­an­stal­tun­gen in den letz­ten bei­den Jah­ren für die ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern nur vir­tu­ell vor den hei­mi­schen Bild­schir­men statt­fin­den konnten.

Das war nicht die ein­zi­ge Her­aus­for­de­rung, mit der die Bad Staf­fel­stei­ner THWler in Zei­ten des Lock­downs zu kämp­fen hat­ten: Stich erin­ner­te an infek­ti­ons­schutz­be­ding­te Aus­fäl­le von Aus­bil­dungs­dien­sten und schu­li­schen Lehr­gän­gen und die gleich­zei­ti­ge For­de­rung der ehren­amt­li­chen Ein­satz­kräf­te im Rah­men von Trans­port­auf­ga­ben und dem Betrieb des Pan­de­miela­gers des Land­krei­ses. Beson­ders die­sen Ein­satz wür­dig­te Achim Lie­saus, Lei­ter des Sach­ge­bie­tes Öffent­li­che Sicher­heit und Ord­nung, Aus­län­der des Land­rats­am­tes Lich­ten­fels, in sei­nen Gruß­wor­ten. Für die gute Zusam­men­ar­beit im Bereich Kata­stro­phen­schutz über­brach­te er auch den Dank von Land­rat Chri­sti­an Meißner.

Das ver­gan­ge­ne Jahr 2022 brach­te, zumin­dest, was die Dienst­ge­stal­tung und Ver­an­stal­tun­gen anging wie­der etwas mehr gewohn­te Nor­ma­li­tät. So unter­stütz­te das THW Bad Staf­fel­stein in bewähr­ter Art und Wei­se beim Absper­ren der Lauf­ver­an­stal­tun­gen in der Bad­stadt sowie mit Beleuch­tung und bei der Park­platz­ein­wei­sung im Rah­men der Lie­der auf Banz. Über­re­gio­nal waren die Elek­tro­spe­zia­li­sten des Orts­ver­ban­des wie­der beim G7-Gipel auf Schloss Elmau gefor­dert: Dort über­nah­men sie einen Ein­satz­ab­schnitt, in dem meh­re­re Kilo­me­ter Strom­ka­bel und eine Viel­zahl von Strah­lern ent­lang eines Sicher­heits­be­rei­ches ver­legt und auf­ge­baut wer­den mussten.

Zusam­men mit zahl­rei­chen Ein­sät­zen im Rah­men der ört­li­chen Gefah­ren­ab­wehr im Land­kreis Lich­ten­fels kamen 2022 so gut 2.500 Ein­satz­stun­den zusam­men. Ins­ge­samt lei­ste­ten die THWler 2022 rund 14.000 Stun­den ehrenamtlich.

Und auch die Aus­wir­kun­gen und Fol­gen des Krie­ges in der Ukrai­ne beschäf­tig­te die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des Orts­ver­ban­des. Obwohl nicht unmit­tel­bar am Ein­satz­ge­sche­hen betei­ligt, galt es trotz­dem sich auf die ver­än­der­te Sicher­heits­la­ge ein­zu­stel­len und Vor­keh­run­gen für mög­li­che Sze­na­ri­en wie bei­spiels­wei­se Strom­aus­fäl­le zu treffen.

„Der Wie­der­auf­bau im Bereich Zivil­schutz wird das THW als Zivil- und Kata­stro­phen­schutz­be­hör­de des Bun­des noch die näch­sten Jah­re beschäf­ti­gen.“, pro­gno­sti­zier­te der Lei­ter der THW Regio­nal­stel­le Bam­berg, Andre­as Herold, in sei­nen Gruß­wor­ten. Neben den poli­ti­schen und finan­zi­el­len Vor­aus­set­zun­gen sind dafür vor allem enga­gier­te und moti­vier­te Men­schen not­wen­dig, die bereit sind ihre Frei­zeit im Dien­ste der All­ge­mein­heit zu ver­brin­gen. „So freut es mich beson­ders heu­te vier Bad Staf­fel­stei­ner Kame­ra­den für ihr außer­or­dent­li­ches Enga­ge­ment ehren zu dürfen“.

Für sei­ne zuver­läs­si­ge Arbeit als Schirr­mei­ster des Orts­ver­ban­des wur­de Ste­fan Dusold das Hel­fer­zei­chen in Gold ver­lie­hen. André Hof­mann, Grup­pen­füh­rer der Ber­gungs­grup­pe, wur­de vor allem für sein jah­re­lan­ges gro­ßes Enga­ge­ment bei der Aus­bil­dung sei­ner Hel­fe­rin­nen und Hel­fer mit dem Hel­fer­zei­chen in Gold mit Kranz aus­ge­zeich­net. Auch Zug­trupp­füh­rer Maxi­mi­li­an Schu­bert und Zug­füh­rer Dani­el Schell mach­ten sich mit gro­ßem Enga­ge­ment bei der Aus­übung ihrer Funk­tio­nen gera­de auch bei den Ein­sät­zen im Rah­men der Coro­na Pan­de­mie und der Flut­ka­ta­stro­phe in West­deutsch­land ver­dient, wofür sie eben­falls das Hel­fer­zei­chen in Gold mit Kranz ver­lie­hen bekamen.

Dar­über hin­aus wur­den Lorenz Her­tel und Gerald Brod­korb für ihre 10-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft im THW Orts­ver­band Bad Staf­fel­stein geehrt. Bene­dikt Spörl wur­de für 20 Jahr und Lud­wig Dum­proff sogar für 50 Jah­re Zuge­hö­rig­keit zum Tech­ni­schen Hilfs­werk ausgezeichnet.

Dani­el Schell, THW OV Bad Staffelstein

Der THW-Orts­ver­band Bad Staffelstein

Der 1953 gegrün­de­te Orts­ver­band gehört zum Geschäfts­füh­rer­be­reich der Geschäfts­stel­le Bam­berg mit Sitz in Brei­ten­güß­bach und hat etwa 70 aus­schließ­lich ehren­amt­li­che Mit­glie­der. Die Unter­kunft befin­det sich in Wolfs­dorf. Im Tech­ni­schen Zug, der tak­ti­schen Ein­satz­ein­heit des THW, enga­gie­ren sich etwa 40 Hel­fe­rin­nen und Hel­fer als akti­ve Ein­satz­kräf­te. Mit der Fach­grup­pe Elek­tro­ver­sor­gung erfüllt der Orts­ver­band die Spe­zi­al­auf­ga­be der Not­strom­ver­sor­gung. Mit ihrer Netz­er­satz­an­la­ge waren die Bad Staf­fel­stei­ner Hel­fer bereits bei eini­gen Ein­sät­zen in Deutsch­land und auch im Aus­land betei­ligt, bei­spiels­wei­se auch im Rah­men der G7-Gip­fel 2015 und 2022 im ober­baye­ri­schen Elmau. Über die Inte­grier­te Leit­stel­le Coburg oder auf Anfor­de­rung ver­schie­de­ner Bedarfs­trä­ger ist der Orts­ver­band in die ört­li­che Gefah­ren­ab­wehr im Land­kreis Lich­ten­fels ein­ge­bun­den. Im Rah­men der Pan­de­mie­be­kämp­fung 2020 und 2021 unter­stütz­ten die THWler bei der Ver­tei­lung von Schutz­aus­stat­tung in ganz Bay­ern und betrie­ben das Zen­tral­la­ger des Land­krei­ses Lich­ten­fels. Nach den Stark­wet­ter­er­eig­nis­sen nach Tief „Bernd“ im Juli 2021 lei­ste­ten Bad Staf­fel­stei­ner Hel­fe­rin­nen und Hel­fer ins­ge­samt drei Wochen lang Hil­fe in den Kata­stro­phen­ge­bie­ten in Rhein­land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.thw​-bad​staf​fel​stein​.de