Prof. Dr. Wim Mar­tens zum „Distin­guis­hed Mem­ber“ der größ­ten Fach­ge­sell­schaft für Infor­ma­tik ernannt

Die Asso­cia­ti­on for Com­pu­ting Machine­ry (ACM), die welt­weit größ­te wis­sen­schaft­li­che Gesell­schaft für Infor­ma­tik, hat Prof. Dr. Wim Mar­tens auf­grund sei­ner her­aus­ra­gen­den wis­sen­schaft­li­chen Lei­stun­gen als „Distin­guis­hed Mem­ber“ aus­ge­zeich­net. Mar­tens hat an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth den Lehr­stuhl für Daten­in­ten­si­ve Algo­rith­men inne. Schwer­punk­te sei­ner For­schung sind ins­be­son­de­re die Grund­la­gen des Daten­ma­nage­ments, Daten­stan­dards und Abfra­ge­spra­chen, for­ma­le Spra­chen und Automatentheorie.

„Advan­cing Com­pu­ting as a Sci­ence & Pro­fes­si­on“ ist das Mot­to der bereits 1947 gegrün­de­ten ACM. Um als „Distin­guis­hed mem­ber“ aus­ge­wählt zu wer­den, müs­sen Wis­sen­schaft­ler und Wis­sen­schaft­le­rin­nen min­de­stens 15 Jah­re Berufs­er­fah­rung in der Infor­ma­tik vor­wei­sen kön­nen und das Fach­ge­biet durch inno­va­ti­ve For­schung oder beson­de­re Ver­dien­ste in der Leh­re vor­an­ge­bracht haben. Die ACM zählt welt­weit mehr als 100.000 Mit­glie­der, ihr Haupt­sitz befin­det sich in New York.