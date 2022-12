Am Sams­tag fei­er­ten mehr als 300 Gäste ein fröh­li­ches Fami­li­en­fest mit der Kir­che Kun­ter­bunt Coburg (KiKu­Co) in der Moriz­kir­che. Gro­ße und klei­ne Besu­cher haben erlebt, was es bedeu­tet, dass „Gott zu uns kommt“, wie das Mot­to lau­te­te. Es gab vie­le Aktiv- und Bastel­sta­tio­nen, es wur­den zum Bei­spiel Engel mit einem Fall­schirm flie­gen gelas­sen, der Kirch­turm wur­de erklom­men und in der Weih­nachts­dis­co wur­de getanzt. In der anschlie­ßen­den Fei­er­zeit wur­de in einem Thea­ter­stück erlebt, dass Gott auch heu­te noch zu uns kommt, manch­mal ganz anders, als erwar­tet. Mit einem köst­li­chen, war­men Mit­tag­essen ende­te die Ver­an­stal­tung. Wei­te­re Bil­der und ein aus­führ­li­cher Bericht fin­den sich unter kiku​co​.de