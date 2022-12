Gleich über zwei Spen­den durf­te sich die Ev. Kita Grä­fen­berg der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim freu­en: Das Senio­ren­heim Haus am Kirsch­gar­ten von Pfle­ge­team Fran­ken über­reich­te einen Scheck über 600 Euro. Die Kita-Kin­der waren selbst zur Spen­den­über­ga­be zu den Senior_​innen gekom­men und brach­ten Later­nen und Lie­der mit. Dafür gab es noch eine Über­ra­schung: eine lie­be­voll gestal­te­te Dan­kes­ki­ste mit Scho­ko­la­de und Tat­toos. „Das Geld set­zen wir für ein Prä­ven­ti­ons­pro­jekt von End of Mob­bing Heroes ein. In die­sem Stär­kungs­pro­gramm für Kin­der geht es dar­um, Nein Sagen und Gren­zen set­zen zu ler­nen, mit Äng­sten umge­hen zu kön­nen und das Selbst­be­wusst­sein zu stär­ken“, berich­te­te Kita-Lei­te­rin Michae­la Raum und bedank­te sich herz­lich für die Spen­de. Auch die VR-Bank Grä­fen­berg unter­stützt die­ses Pro­jekt der Dia­ko­nie-Kita und zudem die Aus­rü­stung der Kin­der für die Wald­ta­ge mit 500 Euro.

Die Kita-Kin­der bedank­ten sich dafür mit einem Besuch. Und dabei wur­de dann gleich der Weih­nachts­baum in der Grä­fen­ber­ger Filia­le der Ver­ei­nig­ten Raiff­ei­sen­ban­ken geschmückt. Jetzt begrüßt der Baum die Besucher_​innen der Bank mit bun­ten Baste­lei­en der Kita-Kinder.