Weih­nachts­spen­de: vfm-Ver­bund über­gibt 45.000 Euro

Sechs Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen freu­en sich auch die­ses Jahr über das Enga­ge­ment der Mak­ler­ma­cher aus Pegnitz

Ukrai­ne-Kri­se und Infla­ti­on: Die Fol­gen der aktu­el­len Lage sind über­all und für nahe­zu jeden Men­schen spür­bar. Beson­ders lei­den aber jene Per­so­nen, denen es ohne­hin nicht beson­ders gut geht. Vie­le von ihnen sind auf Unter­stüt­zung ange­wie­sen. Ver­schie­de­ne Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen küm­mern sich dar­um, die Not ein klein wenig zu lin­dern. Der vfm-Ver­bund aus Peg­nitz befür­wor­tet die­sen Einsatz.

Akti­on „Spen­den statt Schenken“

Wie jedes Jahr zu Weih­nach­ten enga­giert sich der Ver­bund des­halb im sozia­len Bereich. Geschäfts­füh­rer Klaus Lie­big führt aus: „Durch die Akti­on ‚Spen­den statt Schen­ken‚ ver­zich­ten wir zum größ­ten Teil auf Kun­den­prä­sen­te. Das vor­ge­se­he­ne Bud­get und ein zusätz­li­cher Betrag wer­den statt­des­sen für ver­schie­de­ne Pro­jek­te und Ein­rich­tun­gen gespen­det. Wich­tig ist uns hier auch der regio­na­le Bezug.“ Robert Schmidt, zwei­ter Geschäfts­füh­rer, ergänzt: „Wir sind dank­bar, einen klei­nen Teil für eine bes­se­re Welt bei­tra­gen zu können.“

Regio­nal und über­re­gio­nal handelnd

Die­ses Jahr gehen jeweils 5.000 Euro an die Dia­ko­nie Peg­nitz-Creu­ßen, die Stif­tung „Men­schen in Not“, die Akti­on „Schmücken und Hel­fen“, die Tafel Peg­nitz e.V. und an den Ver­ein „Peg­nitz für Kin­der“. Außer­dem erhielt das bun­des­weit agie­ren­de Kin­der- und Jugend­werk „Die Arche“ ins­ge­samt 20.000 Euro. Die Schecks für die regio­na­len Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen wur­den am 29. Novem­ber vor der vfm-Haupt­zen­tra­le in Peg­nitz an Ver­tre­ter der jewei­li­gen Orga­ni­sa­tio­nen über­ge­ben. Alle zusam­men lei­sten gesell­schaft­lich wert­vol­le Arbeit am und für den Menschen.

Über vfm

Die vfm ist ein Ver­bund selb­stän­di­ger Ver­si­che­rungs­mak­ler und Mehr­fach­agen­ten. Getreu nach dem vfm-Mot­to “Wir machen Mak­ler erfolg­reich.” hat sich der Ver­bund der posi­ti­ven Ent­wick­lung aller ange­schlos­se­nen Ver­si­che­rungs­ver­mitt­ler ver­pflich­tet. Um die­sem Anspruch gerecht zu wer­den unter­stüt­zen 90 Exper­ten der Ver­bund­zen­tra­le über 500 Ver­si­che­rungs- und Finanz­ver­mitt­ler bei allen The­men ihrer Tätig­keit. Vom eige­nen Mak­ler­ver­wal­tungs­pro­gramm Kea­sy, tech­ni­schem Sup­port über lei­stungs­star­ke Deckungs­kon­zep­te bis hin zur per­sön­li­chen Vor-Ort Unter­stüt­zung. Dar­über hin­aus ist die vfm seit 1995 als Umstiegs­be­glei­ter tätig und gilt als der Spe­zia­list bei der Beglei­tung von Umstei­gern aus der Aus­schließ­lich­keit, die sich mit Hil­fe des Ver­bun­des als selb­stän­di­ge Ver­si­che­rungs­mak­ler oder Mehr­fach­agen­ten eta­blie­ren. Gut aus­ge­han­del­te Direkt­ver­ein­ba­run­gen mit fast 100 Gesell­schaf­ten sichern die Unab­hän­gig­keit aller Ver­bund­part­ner und sind das Ergeb­nis einer star­ken Ein­kaufs­ge­mein­schaft, die allen Ver­si­che­rungs­ver­mitt­lern offensteht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter https://​www​.vfm​.de/.