MARKT­GRAITZ, LKR. LICH­TEN­FELS. Sams­tag­nach­mit­tag mel­de­te der Bür­ger­mei­ster der Gemein­de einen bereits erlo­sche­nen Brand in einem Klas­sen­zim­mer in einer Schu­le. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unbe­kann­ten Brand­ur­sa­che übernommen.

Zwi­schen Frei­tag­abend, 21 Uhr, und Sams­tag­nach­mit­tag, 14 Uhr, ent­flamm­te aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che ein Feu­er in einem Klas­sen­zim­mer in Grund­schu­le in der Schul­stra­ße. Als die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr ein­tra­fen, waren die Flam­men bereits von allei­ne erlo­schen. An dem Gebäu­de ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 50.000 Euro.