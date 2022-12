Bus­se sind schon immer deut­lich umwelt­freund­li­cher als eine Fahrt mit dem Auto. Zudem set­zen die Stadt­wer­ke Bay­reuth seit vie­len Jah­ren größ­ten­teils auf schad­stoff­ar­me Gas­bus­se, die mit Bio­gas ange­trie­ben wer­den. „Inso­fern ist unser Stadt­bus­ver­kehr schon seit lan­gem ein wich­ti­ger Bestand­teil des Kli­ma­schut­zes in unse­rer Stadt“, sagt Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. „Klar ist aber auch, dass hier noch eini­ges an Poten­ti­al schlum­mert. Zum einen, dass mehr Men­schen das Auto ste­hen las­sen und den ÖPNV nut­zen – das geplan­te Deutsch­land­ticket wird hier zusätz­li­chen Anreiz schaf­fen. Und zum ande­ren Antriebs­tech­no­lo­gien, die über­haupt kei­ne Schad­stof­fe mehr aus­sto­ßen.“ Sowohl E‑Busse als auch Was­ser­stoff­bus­se sei­en inzwi­schen markt­reif und könn­ten „einen gro­ßen Bei­trag lei­sten, dass Bay­reuth bis 2040 kli­ma­neu­tral wird“.

Die­se Hal­tung teilt auch Micha­el Stein­metz, Lei­ter des Ver­kehrs­be­triebs der Stadt­wer­ke Bay­reuth. „Die Zukunft des ÖPNV gehört schad­stoff­frei­en Antriebs­ar­ten, das ist so sicher wie das Amen in der Kir­che.“ Aller­dings wie­ge die Ent­schei­dung zwi­schen E‑Bussen und was­ser­stoff­be­trie­be­nen Bus­sen schwer. „Bei­de Vari­an­ten haben Vor- und Nach­tei­le“, erklärt Stein­metz. Beim Was­ser­stoff sei­en die Anfangs­in­ve­sti­tio­nen deut­lich höher, wohin­ge­gen es ver­lockend sei, dass es kei­ner­lei Reich­wei­ten­pro­ble­ma­tik gebe und die Nutz­last höher sei. „Der Ein­stieg in die E‑Mobilität bei Bus­sen ist gün­sti­ger zu haben, das täuscht aber nicht dar­über hin­weg, dass für die Umstel­lung einer Flot­te enor­me Inve­sti­tio­nen getä­tigt wer­den müs­sen.“ Der Anschluss ans Strom­netz muss aus­ge­baut wer­den, wenn meh­re­re Bus­se gleich­zei­tig mit hoher Lei­stung gela­den wer­den, und es wird ein eige­nes Lade­ma­nage­ment nötig. „Egal, ob Strom oder Was­ser­stoff der Ener­gie­trä­ger ist, es ist eine weit­re­chen­de Ent­schei­dung, bei der wir kein Detail außer Acht las­sen dürfen.“

Um her­aus­zu­fin­den, was für Bay­reuth der beste Weg ist, haben die Stadt­wer­ke eine Mach­bar­keits­stu­die aus­ge­schrie­ben – das Inge­nieur­bü­ro Emcel hat den Auf­trag bekom­men. Die rund 150.000 Euro teu­re Stu­die wird zur Hälf­te von der bun­des­ei­ge­nen Natio­na­len Orga­ni­sa­ti­on Was­ser­stoff- und Brenn­stoff­zel­len­tech­no­lo­gie (NOW) geför­dert. „Wir haben mit den Arbei­ten an der Mach­bar­keits­stu­die im Novem­ber begon­nen und wer­den im Sep­tem­ber 2023 fer­tig sein“, erklärt Micha­el Stein­metz. Im ersten Schritt geht es um die tech­no­lo­gi­schen Grund­la­gen, anschlie­ßend wird ein Elek­tri­fi­zie­rungs­kon­zept auf die kon­kre­ten Bay­reu­ther Beson­der­hei­ten zuge­schnit­ten, und beim drit­ten Schritt geht’s bereits an das Umset­zungs­kon­zept. „Gro­ßen Wert legen wir grund­sätz­lich dar­auf, dass unser Treib­stoff in Zukunft nach­hal­tig ist: Der ein­ge­setz­te Strom, egal ob er direkt zum Laden oder zur Her­stel­lung von Was­ser­stoff genutzt wird, muss unse­rer Ansicht nach aus erneu­er­ba­ren Anla­gen aus der Regi­on stam­men, weil wir so die kom­plet­te Wert­schöp­fung in Bay­reuth und im Umland halten.“

Nach dem Abschluss der Mach­bar­keits­stu­die wol­len die Stadt­wer­ke Bay­reuth direkt mit der Umstel­lung begin­nen: „Wir boh­ren da ohne­hin ein dickes Brett, wes­we­gen wir kei­ne Zeit ver­lie­ren dür­fen. Umso schö­ner ist es, dass uns Emcel ins­ge­samt zwei­ein­halb Jah­re unter­stütz­ten wird“, betont Stein­metz. Ein ent­schei­den­der Bau­stein bei der Umset­zung der Flot­ten­um­rü­stung wer­den För­der­pro­gram­me spie­len. „Ein kon­ven­tio­nel­ler Bus kostet rund 300.000 Euro, Was­ser­stoff- oder E‑Busse gut und gern das Dop­pel­te, hier muss der Staat zusätz­li­che Anrei­ze schaf­fen.“ Schnell wird es laut den Stadt­wer­ken Bay­reuth mit der Umrü­stung ohne­hin nicht gehen. Man wer­de die Bus­se suk­zes­si­ve aus­tau­schen. „Alle Bus­se auf ein­mal zu erset­zen wäre wirt­schaft­lich nicht zu stem­men, immer­hin wären wir dann mit Inve­sti­tio­nen im zwei­stel­li­gen Mil­lio­nen­be­reich konfrontiert.“

Den­noch geben die Stadt­wer­ke Bay­reuth Gas: Par­al­lel zur Mach­bar­keits­stu­die gibt es wei­te­re Test alter­na­ti­ver Antriebs­tech­no­lo­gien. Der­zeit testet das Unter­neh­men einen E‑Bus unter win­ter­li­chen Bedin­gun­gen. Wegen eines Was­ser­stoff­bus­ses ste­hen die Stadt­wer­ke in Aus­tausch mit ver­schie­de­nen Her­stel­lern und rech­nen damit, noch im kom­men­den Jahr einen Bus unter Real­be­din­gun­gen testen zu können.