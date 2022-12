WEIH­NACHTS­VOR­LE­SUNG ERST­MALS SEIT 2019 WIE­DER LIVE IM AUDI­MAX: „2022 – LEBEN IN, MIT UND DURCH DIE KRI­SEN“. DIE WEIH­NACHTS­VOR­LE­SUNG DER UNI­VER­SI­TÄT BAY­REUTH FIN­DET AM 15. DEZEM­BER, 18.15 UHR, IM AUDI­MAX DER UNI­VER­SI­TÄT BAY­REUTH STATT. DR. AMY NEU­MANN-VOLMER, VOR­STANDS­VOR­SIT­ZEN­DE VON „ÄRZ­TE OHNE GREN­ZEN“ WIRD DIE WEIH­NACHTS­VOR­LE­SUNG HALTEN.

Kli­ma-Kri­se, Coro­na-Kri­se, Ukrai­ne-Kri­se: Das Wort „Kri­se“ ist in der media­len Bericht­erstat­tung all­ge­gen­wär­tig. Und selbst wer sich den Medi­en ver­sucht zu ent­zie­hen, um das The­ma „Kri­se“ kommt man in die­sen Zei­ten nicht her­um. Des­halb soll­te es in der Weih­nachts­vor­le­sung dar­um gehen, wie ein kon­struk­ti­ver mit­mensch­li­cher Umgang mit schwe­ren Her­aus­for­de­run­gen mög­lich ist und die Fra­ge gestellt wer­den, wie gera­de jun­ge Men­schen an neu­en Auf­ga­ben wach­sen können.

Dr. Amy Neu­mann-Volmer, Vor­stands­vor­sit­zen­de von „Ärz­te ohne Gren­zen“ kann hier­zu sehr per­sön­li­che Ein­blicke geben. In der Weih­nachts­vor­le­sung am 15. Dezem­ber 2022, 18.15 Uhr, im Audi­max der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wird sie das zurück­lie­gen­de Jahr und die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen sowie ihren per­sön­lich-beruf­li­chen Umgang damit in den Mit­tel­punkt stellen.

Die Zuhörer*innen dür­fen span­nen­de Ein­blicke aus der Sicht der huma­ni­tä­ren Hil­fe erwar­ten. Und einen Hin­weis dar­auf, wie die Bewäl­ti­gung von schwie­ri­gen Auf­ga­ben die Kraft eines und einer Jeden stär­ken. Wäh­rend der Ver­an­stal­tung wird es auch die Mög­lich­keit für die Stu­die­ren­den geben, drän­gen­de Fra­gen mit der Refe­ren­tin zu erör­tern und so von ihrem gro­ßen Erfah­rungs­schatz zu profitieren.

Zum Abschluss wer­den bei Glüh­wein und Leb­ku­chen und einem wei­ter­füh­ren­den Gedan­ken­aus­tausch im Foy­er des Audi­max per­sön­li­che Begeg­nun­gen zum Aus­gang des aka­de­mi­schen Jah­res gepflegt. Alle Inter­es­sier­ten, auch außer­halb der Uni­ver­si­tät, sind herz­lich eingeladen.

Die Weih­nachts­vor­le­sung kann via Live-Stream unter HTTPS://​WWW​.IMG​.UNI​-BAY​REUTH​.DE „Weih­nachts­vor­le­sung“ online besucht werden.