Gegen den Trend der letz­ten Spie­le haben die Zweit­li­ga-Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg am ver­gan­ge­nen Sams­tag mit einem 79:67-Erfolg gegen die Bas­Cats USC Hei­del­berg wie­der zurück in die Erfolgs­spur gefun­den. Damit sind die Don-Bos­co-Damen wie­der in die Top3 der Tabel­le der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga hin­ter Würz­burg und Hei­del­berg aufgerückt.

Nach vier Liga­p­lei­ten in Fol­ge und dem Aus­schei­den im Pokal kam für die Haus­her­rin­nen der Tabel­len­zwei­te vom Neckar eigent­lich zur Unzeit in die Sport­hal­le der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­le. Doch zur Ver­wun­de­rung zeig­ten sich die Ober­frän­kin­nen gegen die klar als favo­ri­siert ein­ge­schätz­ten Spie­le­rin­nen des Uni­ver­si­täts­sport­club von Beginn an eben­bür­tig. Den 2:7‑Rückstand (3. Minu­te) dreh­te die DJK durch drei erfolg­rei­che Drei­punk­te­wür­fe in Fol­ge. Danach folg­te ein offe­ner Schlag­ab­tausch mit vie­len erfolg­rei­chen Kor­ber­fol­gen auf bei­den Sei­ten des Spiel­felds. Durch vier wei­te­re Distanz­wür­fe erspiel­ten sich das Heim­team bis zum Ende des ersten Vier­tels einen klei­nen Vor­sprung (31:26).

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt war im Gegen­satz zum vor­he­ri­gen Spiel­ver­lauf eher Korb­flau­te ange­sagt. Es wur­de wei­ter hart um jeden Ball gekämpft. Doch bei den zähl­ba­ren Erfol­gen hiel­ten sich bei­de Teams wei­test­ge­hend zurück, was das Vier­tel­er­geb­nis von 10:12 ein­deu­tig beleg­te. Und auch nach der Halb­zeit­pau­se blieb der Spiel­stand wei­ter eng und die Begeg­nung enorm span­nend. Die Dom­städ­te­rin­nen erhiel­ten sich durch­ge­hend ihre Füh­rung im ein­stel­li­gen Bereich. Die Gäste aus Baden-Würt­tem­berg lie­ßen sich nicht abschüt­teln und hiel­ten immer durch gelun­ge­ne Offen­siv­ak­tio­nen dage­gen. Beim Stand von 58:54 ging es in den Schluss­ab­schnitt. Hier zeig­ten die „DJK-Kro­ko­di­le“ den „USC-Kat­zen“ ihre Zäh­ne und kamen durch einen 11:2‑Lauf vor­ent­schei­dend auf die Sie­ger­stra­ße (71:60, 35. Minu­te). Alles Auf­bäu­men der Bas­Cats nutz­te nichts, denn die Bam­ber­ge­rin­nen hat­ten immer eine Ant­wort parat und konn­ten so den Sieg sou­ve­rän über die Ziel­li­nie brin­gen (79:67).

DJK-Coach Stef­fen Dau­er, dem man die vom Herz gefal­le­nen Stei­ne beim Inter­view sicht­lich ansah, lob­te den über­ra­schen­den Sieg als Erfolg des gesam­ten Teams, konn­te aber auf ein indi­vi­du­el­les Lob nicht ver­zich­ten: „Das war heu­te ein sehr gutes Spiel von uns mit einem erfolg­rei­chen Start und hohen Tref­fer­quo­ten. Aber ins­ge­samt haben wir das defen­siv gewon­nen, weil wir da inten­siv gear­bei­tet haben und uns end­lich als Team für den Auf­wand mal wie­der belohnt haben. Sarah hat heu­te eine Wahn­sinns­lei­stung gezeigt und uns über das gan­ze Spiel mit ihrer Ein­stel­lung getragen.“

Die sonst in der Offen­si­ve eher unauf­fäl­lig agie­ren­de Sarah Spie­gel war mit 19 Punk­ten Tops­core­rin der Par­tie, traf hoch­pro­zen­tig aus allen Lagen, angel­te sich drei Offen­siv­re­bounds, gab fünf Assists und mach­te drei Ball­ge­win­ne. Als wei­te­re Punk­te­samm­le­rin­nen waren Kate Hill (18), Julia För­ner (14) sowie Tori Wald­ner mit 12 Punk­ten und 11 Rebounds eben­falls mit­ver­ant­wort­lich für das vor­ge­zo­ge­ne Weih­nachts­ge­schenk der DJK.

Mög­li­cher­wei­se war das nicht das letz­te Spiel des Kalen­der­jah­res, denn das im Novem­berg aus­ge­fal­le­ne Aus­wärts­spiel in Spey­er wird nun doch von der Ligalei­tung neu ange­setzt wer­den. Auch wenn sich bei­de Teams eigent­lich schon auf eine Aus­tra­gung im neu­en Jahr geei­nigt haben, pocht die DBBL augen­blick­lich auf eine Ter­mi­nie­rung noch im alten Jahr.

Bam­berg: Spie­gel (19 Punkte/​3 Drei­er), Hill (18/4), För­ner (14/1), Wald­ner (12), Mikul­o­va (6), Hum­mel (4/1), Uls­hö­fer (3/1), Sach­nov­ski (3/1), Küh­horn (0), Löff­ler, K. Hidal­go Gil;

Hei­del­berg: Oue­drao­go (19/3), Dia­la (12), Näge­le (10/1), Steins (10/1), Karavas­si­lis (7/1), Lin­der (4), Wro­blew­ski (3), Klähn (1), Irthum (1), Ben­der (0).

sie­he auch https://​www​.djk​-bam​berg​.de

Micha­el Schilling