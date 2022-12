„Advent im Dorf“ in Kirchenlaibach

Welch´ ein vor­weih­nacht­li­cher Win­ter­zau­ber für Augen, Ohren und Gau­men“ – Besinn­li­ches und Genüss­li­ches, was Herz und Gau­men begehrt, in und vor der Sankt-Ägi­di­us-Kir­che lie­ßen am Sams­tag­abend den neun­ten „Advent im Dorf“ in Kir­chen­lai­bach (Gemein­de Spei­chers­dorf) zu einer stim­mungs­vol­len Ein­stim­mung und Vor­be­rei­tung auf Weih­nach­ten werden.

Vom Eröff­nungs­lied „Alle Jah­re wie­der“ der Spei­chers­dor­fer Musi­kan­ten um 16 Uhr bis kurz vor Mit­ter­nacht herrsch­te emsi­ges Trei­ben auf dem Dorf­platz. Mit so einem Ansturm hät­ten selbst die kühn­sten Opti­mi­sten nicht gerech­net, als Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch um 16 Uhr den „Advents­markt von Bür­ger für Bür­ger“ für eröff­net erklär­te. Nach zwei­jäh­ri­ger Zwangs­pau­se hat­te näm­lich erst­mals die Gemein­de zum idyl­li­schen Lich­ter­glanz, zu Besinn­li­chem und Unter­halt­sa­men, zu einer Gour­met­mei­le im Orts­kern von Kir­chen­lai­bach ein­ge­la­den. Im Vor­feld woll­te kaum einer eine Pro­gno­se abge­ben, wie nach Coro­na und in der Ener­gie­kri­se die Reso­nanz sein wür­de. Doch alle Fier­an­ten, Grup­pen und Ver­ei­ne soll­ten für ihre Mühen belohnt wer­den. Kaum um 16 Uhr eröff­net scho­ben und schlän­gel­ten sich die Mas­sen, Jung wie Alt, Sin­gles wie Fami­li­en, ob mit Kin­der­wa­gen, Roll­stuhl oder Rol­la­tor, durch die Gas­sen. Die Men­schen­trau­ben stau­ten sich vor den weih­nacht­lich geschmück­ten Stän­den und Buden mit ihrer reich­hal­ti­gen Aus­wahl an Weih­nachts­de­ko und Advents­ar­ti­kel, Lich­ter­sträu­ßen und gesteck­te Tan­nen­bäum­chen, Goebel-Figu­ren, Rosen­thal-Engel und win­ter­li­che Tisch­lich­ter. Die Besu­cher dräng­ten sich an den Par­ty­ti­schen und The­ken. „Aus­ver­kauft“ war dann auch an vie­len Stän­den das geflü­gel­te Wort des Abends, lan­ge bevor um 22:30 die Pfar­rer Sven Grill­mei­er und Han­nes Kühn zur Kom­plet in die alte Pfarr­kir­che ein­lu­den. An allen Stän­den muss­ten die gro­ßen Punsch- und Glüh­wein­bot­ti­che drei- bis vier­mal nach­ge­füllt werden.

„Unser Weih­nachts­markt rund um den Kir­chen­lai­ba­cher Dorf­brun­nen hat trotz Coro­na nichts von sei­ner Anzie­hungs­kraft ver­lo­ren – das war schlicht­weg der Ham­mer“, resü­mier­te Ange­la Fraun­holz von der Schlag­an­fall­selbst­hil­fe­grup­pe. Die stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de hat­te zusam­men mit Hel­ga Ehl und Mar­ga Rupprecht selbst gemach­ten Eier­punsch, Oran­gen­punsch und wei­ßen Glüh­wein sowie Weih­nachts­ku­geln, Ster­nen­gel, Pra­li­nen­stern­chen und Bastel­sa­chen (Geld­ge­schenk-Häus­chen) im Ange­bot. „Wir lie­ben die Atmo­sphä­re hier und waren ger­ne wie­der mit von der Par­tie „, so auch Katha­ri­na Her­tel. Die Vor­sit­zen­de der Land­ju­gend Plö­ssen hat­te mit ihren Mädels und Jungs wie­der ganz frisch über 300 Frucht­spie­ße mit Äpfeln, Erd­bee­ren, Wein­trau­ben, Ana­nas & Bana­nen und in Voll­milch, Zart­bit­ter und wei­ßer Scho­ko­la­de zube­rei­tet. Auch Anne Wif­ling, Gise­la Schmidt und Mar­ti­na Fischer vom katho­li­schen Frau­en­bund stan­den vor ihren letz­ten Päck­chen Rum­ku­geln und ihren letz­ten Mar­me­la­den­glä­sern. Denn einer klei­nen Kon­fi­se­rie, alles Mar­ke Eigen­bau, hat­te ihr Stand neben dem Kir­chen­lai­ba­cher Brun­nen gegli­chen. In einer Gemein­schafts­lei­stung par exzel­lence hat­ten über 15 Mei­ster­bäcke­rin­nen selbst gemach­te Köst­lich­keit von Ener­gie­kek­sen nach Hil­de­gard von Bin­gen, Christ­stol­len, Scho­ko­la­den­brot, Nuss­ecken, But­ter­plätz­chen über Trüf­fel- Pra­li­nen, gebrann­te Man­del, Eli­sen- Leb­ku­chen und Cho­co-Cro­sis, Rum­ku­gel, gemisch­te Plätz­chen bis zu Spritz­ge­bäck sowie Eier­li­kör und Mar­me­la­de erstellt. Zudem gab es auch geba­stel­te und genäh­te Arti­kel wie Schals, All­zweckmäpp­chen, Schnee­män­ner, Niko­läu­se, Elche, Tan­nen­ker­zen, Tan­nen­wich­tel und Birkenkerzen.

Zur Rie­ge der Fier­an­ten gehö­ren auch wie­der die poli­ti­schen Par­tei­en. So kre­denz­ten die SPD Thai­sup­pe und Kar­tof­fel­sup­pe mit Würst­chen sowie Hasel­nuss, Wil­li und Zwetsch­gen­bran­dy. Die Frei­en Wäh­ler hat­ten Debre­zi­ner­topf, Wei­ßen Glüh­wein und Kin­der­punsch im Ange­bot. Neben den ver­füh­re­ri­schen „Lösch­zwer­gen“ gabe es bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Kir­chen­lai­bach Cur­ry­wurst, Pom­mes, Kulm­ba­cher, Glüh­wein und Kin­der­punsch. Auch hei­sser Honig­met (Imke­rei For­ster), Win­ter­zau­ber und Schnee­ge­stö­ber (Gärt­ne­rei Bau­er) einer­seits sowie Flamm­ku­chen und Piz­zabre­zen (Holz­ofen­bäcke­rei Kauß­ler) über Crepes (Traudl und Lothar Bürin­ger) ande­rer­seits berei­cher­ten das kuli­na­ri­sche Ange­bot. Bei Andrea Pas­qui­no gab es Pani­no mit Rind­fleisch. Beim Schmöckern im Bücher‑, Kalender‑, Kar­ten- und Geschenk­ar­ti­kel­an­ge­bot von Ruth Brehm´s Bibelo­thek konn­ten sich die Gäste Glüh-Gin, Eier­li­kör, Lil­let-Vari­an­te, Kaf­fee, Cap­puc­ci­no mit/​ohne Brat­ap­fel-Gin, Waf­feln mit oder ohne Quit­ten­top in Vega­ne Vari­an­te schmecken las­sen. Auf die klei­nen Besu­cher war­tet das Weih­nachts­kin­der­ka­rus­sel und das Spei­chers­dor­fer Christ­kind mit Nasch­sa­chen. Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch war dann auch sowohl in sei­ner Begrü­ßung wie in sei­nen Schluss­wor­ten voll des Dan­kes und Lobes für die Kraft­an­stren­gung und das Durch­hal­te­ver­mö­gen aller Mitwirkenden.

Zum Erfolg des Abends trug zwei­fel­los auch das Allein­stel­lungs­merk­mal des Kir­chen­lai­ba­cher Advents­mark­tes wesent­lich bei: das Rah­men­pro­gramm mit sei­nem geist­lich-medi­ta­ti­ven, musi­ka­li­schen und unter­hal­ten­den Ele­men­ten in und vor der Ägi­di­us­kir­che. „Mit sei­ner Mensch­wer­dung will Gott im Advent den Men­schen sagen: Fürch­te dich nicht, denn du hast Gna­de bei mir gefun­den“, sag­te Pfar­rer Sven Grill­mei­er in sei­ner eröff­nen­den Andachts­pre­digt. Die Andach­ten und Got­tes­dien­ste sowie die halb­stün­di­gen Auf­trit­te von Instru­men­tal­ensem­bles und Chö­ren sorg­ten in der Kir­che für gefüll­te Kir­chen­bän­ke und vor dem Kir­chen­por­tal für Stau­nen. Zu den Höhe­punk­ten des Abends zähl­te zwei­fels­oh­ne der Lich­ter­zau­ber des Feu­er­show­quar­tetts „Castra Vita“. Im Kir­chen­schiff der Sankt Ägi­di­us­kir­che stan­den die Besu­cher dicht gedrängt in den Sei­ten­gän­gen und im Mit­tel­gang. Zum einen um den Vor­abend­got­tes­dienst, die Medi­ta­tio­nen, die Kom­plet mit­zu­fei­ern. Zum ande­ren, um den Advents­kon­zer­ten des evan­ge­li­schen Posau­nen­cho­res, Land­frau­en­chors, evan­ge­li­schen Kir­chen­cho­res mit ihren Lie­dern, Geschich­ten und Gedich­ten zu lau­schen und zur Ruhe zu kom­men. Auch waren die Jagd­horn­blä­ser des Jäger­ver­eins Bay­reuth mit dem Hol­stei­ner Rei­ter­marsch und der „Ehren­for­ma­ti­on“ weit über den Markt hin­aus zu hören. Die Fich­ten­horn­blä­ser sorg­ten mit Aus­zü­gen aus der Alp­horn­mes­se von Her­bert Bit­sch­nau für maje­stä­ti­sche Gän­se­h­aut­klän­ge. So soll­te sich der Wunsch von Pfar­rer Han­nes Kühn erfül­len, „dass von die­sem Advents­markt Freu­de, Span­nung und ein Ange­rührt­sein aus­ge­hen möge, so wie von dem, der selbst Mensch gewor­den ist und die Men­schen zu Kin­dern Got­tes macht“.

Wolf­gang Hübner