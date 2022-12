Coburg nimmt am GALK-Stra­ßen­baum­test teil

Hoch­som­mer­li­che Extrem­tem­pe­ra­tu­ren, star­ke Nie­der­schlä­ge, Dür­re­pe­ri­oden und Stür­me: Dar­un­ter lei­det nicht nur der Mensch, son­dern auch das Stadt­grün. Zu sehen ist das zum Bei­spiel an den Kugel-Ahor­nen, die an der Kreu­zung Zinkenwehr/​Böhmsgässlein wach­sen. Die Bäu­me wer­den nun durch neue, kli­ma­re­si­li­en­te Arten aus­ge­tauscht. Die Arbei­ten dafür begin­nen am Montag.

„Die Bäu­me, die dort aktu­ell wach­sen, ent­fal­ten ledig­lich eine gerin­ge öko­lo­gi­sche Wir­kung. Wegen der aktu­el­len kli­ma­ti­schen Bedin­gun­gen und der Kugel­wuchs­form kann sich ihre Kro­ne nur schlecht ent­fal­ten und nur einen sehr gerin­gen Bei­trag zur Hit­ze­min­de­rung lei­sten. Die Bäu­me, die wir von Mon­tag an pflan­zen wer­den, kom­men mit den ver­än­der­ten Bedin­gun­gen bes­ser zurecht, wer­den sich aller Vor­aus­sicht nach gut ent­wickeln und in weni­gen Jah­ren einen wich­ti­gen Bei­trag zur Hit­ze­min­de­rung lei­sten kön­nen“, erklärt Bern­hard Leder­mann, Lei­ter des Grün­flä­chen­am­tes. Am Zin­ken­wehr sol­len künf­tig Ulmen und Zier­ap­fel­bäu­me wach­sen. „Die aus­ge­wähl­te Ulmen­art aus der Grup­pe der Resi­sta-Ulmen wur­de spe­zi­ell so gezüch­tet, dass sie nicht von der vom Ulmen­splint­kä­fer über­tra­ge­nen hol­län­di­schen Ulmen­krank­heit befal­len wird“, sagt Ledermann.

Er geht davon aus, dass die acht Ulmen (Ulmus ‚Rebo­na‘), die im Stra­ßen­raum vor dem Park­haus gepflanzt wer­den, zu groß­kro­ni­gen Bäu­men her­an­wach­sen, die in hei­ßen Som­mer­ta­gen groß­zü­gig Schat­ten spen­den, Luft durch Ver­dun­stung abküh­len und viel­fäl­ti­gen Lebens­raum für die Tier­welt, zum Bei­spiel Vögel bie­ten. West­lich davon liegt der Baum­strei­fen näher an den Haus­fas­sa­den. Hier wer­den sie­ben klei­ne­re Schar­lach­äp­fel (Malus tscho­now­ski) gepflanzt. „Die­se Baum­art zeich­net sich als Mit­glied der Fami­lie der Rosen­ge­wäch­se vor allem dadurch aus, dass sie Pol­len und Nek­tar für Wild- und Honig­bie­nen und dar­über hin­aus viel­fäl­ti­ge Lebens­raum- und Nah­rungs­an­ge­bo­te bie­tet“, führt Leder­mann aus.

Bei der Baum­ar­ten­aus­wahl setzt das Grün­flä­chen­amt auf die Erfah­run­gen der Deut­schen Gar­ten-Amts­lei­ter­kon­fe­renz (GALK) und die Ergeb­nis­se des GALK- Stra­ßen­baum­tests. Seit die­sem Jahr betei­ligt sich Coburg zudem als 20. Kom­mu­ne aktiv an die­sem GALK-Straßenbaumtest.

Seit dem Start des GALK- Stra­ßen­baum­tests im Jah­re 2005 wur­den 40 Baum­ar­ten aus­ge­wählt, von denen inzwi­schen mehr als 2.500 Exem­pla­re an 194 Stand­or­ten gepflanzt wur­den. 15 wei­te­re Test­bäu­me kom­men nun in der Vestestadt dazu.

Durch den GALK-Stra­ßen­baum­test las­sen sich Aus­sa­gen über die Eig­nung bestimm­ter Baum­ar­ten für ihre Ver­wen­dung als Stra­ßen­bäu­me gewin­nen. Die Ver­suchs­bäu­me wer­den in den Teil­neh­mer­städ­ten gepflanzt und wach­sen somit unter ver­schie­de­nen kli­ma­ti­schen Bedin­gun­gen, aber glei­chen Test­vor­ga­ben. Jeweils im Som­mer wer­den die Bäu­me „bonitiert“, also geprüft und ein­ge­stuft. „Wir wer­den die Bäu­me nach den Test­vor­ga­ben genau beob­ach­ten und die Ergeb­nis­se dann ande­ren Kom­mu­nen zur Ver­fü­gung stel­len. Das ist zwar ein gewis­ser Auf­wand, aber gut orga­ni­siert und durch­aus leist­bar – und wir pro­fi­tie­ren im Gegen­zug ja auch von den Ergeb­nis­sen der ande­ren Test­kom­mu­nen“, so Bern­hard Ledermann.

Im Zuge der Herbst­pflan­zung 2022 wur­den in Coburg bereits 13 Schar­lach­äp­fel am Schieß­stand und fünf Resi­sta-Ulmen bei der neu­en Feu­er­wehr in Creid­litz als Test­bäu­me gepflanzt. Damit nimmt Coburg aktu­ell mit 33 Bäu­men an drei Stand­or­ten am GALK-Stra­ßen­baum­test teil.