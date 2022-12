Mit dem Spruch „Hört Ihr Leut´ und lasst Euch sagen“ beginnt der Bau­nach Nach­wäch­ter übli­cher­wei­se bei sei­nen Stadt­füh­run­gen die Besich­ti­gungs­tour. Nun hat die Stadt Bau­nach einen Hör­spa­zier­gang durch die Alt­stadt ver­öf­fent­licht, mit dem die Besu­cher ohne lan­ge Vor­be­rei­tung oder Buchung eines Stadt­füh­rers einen ganz eige­nen Stadt­rund­gang star­ten können.

Die Audio­gui­de-Tour kann ca. eine bis zwei­ein­halb Stun­den dau­ern. Je Stand­ort sind die Audio­da­tei­en zwi­schen drei und fünf Minu­ten lang. Wie aus­gie­big man sich an wel­cher Sehens­wür­dig­keit auf­hal­ten möch­te oder wann und wo die Tour enden soll, kann nun frei ent­schie­den wer­den. An 14 Sta­tio­nen lädt der Hör­spa­zier­gang zu einem Blick auf die Beson­der­hei­ten von Orten und Din­gen ein und zeigt bekann­te Ecken der Innen­stadt in neu­em Licht.

Das Spre­cher-Duo Micha­el Eich­ler und Rein­hold Schwe­da machen das Hör­erleb­nis zu einer ein­zig­ar­ti­gen Erfah­rung. Wäh­rend Radio­mo­de­ra­tor Eich­ler den histo­ri­schen Sach­text gekonnt wie­der­gibt, fes­selt der Bau­nacher Nacht­wäch­ter und Ehren­bür­ger Schwe­da die Hörer mit span­nen­den, über­lie­fer­ten Geschich­ten zu den ein­zel­nen Standorten.

Die dra­ma­ti­sche Schil­de­rung der letz­ten Hin­rich­tung in Bau­nach im Jah­re 1712 oder die Sage der bei­den Mül­ler­ge­sel­len, die einen Schatz am Stie­fen­berg fan­den sowie der Bericht des klei­nen Rat­hau­stürm­chens, als die Pan­zer der Ame­ri­ka­ner zum Ende des 2. Welt­krie­ges immer näher­ka­men, geben dem Zuhö­rer einen authen­ti­schen Ein­blick in das Leben der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Bau­nachs in den ver­gan­ge­nen Jahrhunderten.

„Bau­nach wird auch als tou­ri­sti­sches Ziel immer mehr wahr­ge­nom­men. Mit der neu­en Audio­gui­de-Tour schaf­fen wir ein tol­les Ange­bot für alle Besu­cher, aber auch für die gesam­te Bevöl­ke­rung“, zeigt sich Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt erfreut.

Mög­lich­kei­ten den Hör­spa­zier­gang zu nut­zen gibt es so eini­ge. So kön­nen inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Tou­ri­sten einen Audio­gui­de beim Stadt­mar­ke­ting aus­lei­hen und damit Bau­nach auf eige­ne Faust erkun­den. Aber auch eine Nut­zung mit dem eige­nen Han­dy durch die Bau­nach-App oder über die Tou­ris­mus-Home­page ist unkom­pli­ziert mög­lich. An den ein­zel­nen Sehens­wür­dig­kei­ten wur­den auf Info­ta­feln QR-Codes ange­bracht. Möch­te der Besu­cher also etwas aus­führ­li­cher über das Gebäu­de infor­miert wer­den, muss nur der Code mit einem End­ge­rät gescannt werden.