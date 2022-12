Bei der dies­jäh­ri­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung, die bereits am 29. Novem­ber 2022 in der Musik­schu­le statt­fand, stan­den nach drei Jah­ren wie­der Neu­wah­len an. 15 Jah­re lang hat Wer­ner Rupp die Geschicke des Ver­eins als erster Vor­sit­zen­der gelei­tet, nun hat er sein Amt nie­der­ge­legt. Mit dem Erreich­ten zeig­te Rupp sich dank­bar und zufrie­den. „Der Ver­ein konn­te unse­re Städ­ti­sche Musik­schu­le nicht nur mit dem Ankauf zahl­rei­cher Instru­men­te unter­stüt­zen, son­dern auch unter­schied­lich­ste Pro­jek­te för­dern“, beton­te Rupp. Gro­ße ideel­le Unter­stüt­zung wur­de der Musik­schu­le ins­be­son­de­re in der Pha­se der Ver­le­gung der Haupt­stel­le von der Gan­golf­schu­le in die ehe­ma­li­ge Prop­stei St. Getreu zwi­schen 2011 und 2014 zuteil.

Beein­druckend waren die Zah­len, die Schatz­mei­ster Bern­hard Graf in sei­nem letz­ten Bericht den Anwe­sen­den prä­sen­tier­te: In den 21 Jah­ren sei­nes Bestehens hat der För­der­ver­ein durch Mit­glieds­bei­trä­ge, Spen­den etc. rund 115.000 Euro ein­ge­nom­men. Die stol­ze Sum­me von über 90.000 Euro gab er an die Musik­schu­le für die Anschaf­fung von Instru­men­ten und ande­rer Equip­ments zurück. Dar­über hin­aus för­der­te der Ver­ein vie­le Rei­sen, Kon­zer­te und Wett­be­werbs­teil­nah­men sowie CD-Aufnahmen.

Im Anschluss an den Bericht von Graf stan­den die Neu­wah­len auf dem Pro­gramm. Zum neu­en ersten Vor­sit­zen­den wur­de Chri­sti­an Dib­bern, ehe­ma­li­ges Mit­glied der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, gewählt. Zwei­te Vor­sit­zen­de wur­de Dr. Tat­ja­na Frisk. Neu­er Schrift­füh­rer ist Mar­tin Tim­phus, und die Kas­se führt ab sofort Frank Eich­fel­der. Vier wei­te­re Vor­stands­mit­glie­der wur­den eben­falls ein­stim­mig gewählt: Dr. Tho­mas Bränd­lein, Wolf Die­ter Neu­pert, Mar­grit Titz und Bri­git­te Weinbrecht.

Im Anschluss an die Wah­len bedank­te sich Musik­schul­lei­ter Mar­tin Erz­feld herz­lich bei den aus­schei­den­den Vor­stands­mit­glie­dern, der zwei­ten Vor­sit­zen­den Andrea Palet­ta, dem seit Grün­dung des För­der­ver­eins akti­ven Schatz­mei­ster Bern­hard Graf sowie Vor­stands­mit­glied Josef Mein­gast, der eben­falls schon seit Grün­dung dabei ist. Sein beson­de­rer Dank galt dem lang­jäh­ri­gen Vor­stand Wer­ner Rupp, der den För­der­ver­ein maß­geb­lich geprägt und tat­kräf­tig unter­stützt hat.

Nach­dem er erst weni­ge Tage zuvor die Bür­ger­me­dail­le der Stadt Bam­berg erhal­ten hat­te, bekam er nun aus den Hän­den von Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar die Ehren­na­del des VBSM (Ver­band Baye­ri­scher Sing- und Musik­schu­len) für 15 Jah­re ver­dienst­vol­le Tätig­keit als 1. Vor­sit­zen­der des För­der­ver­eins verliehen.