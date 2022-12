LINIE 281S (HÜT­TEN­DORF TUL­PEN­WEG – SCHUL­ZEN­TRUM WEST/HUGENOTTENPLATZ) – VER­LE­GUNG DER FAHRT UM 7:21 UHR:

Zukünf­tig wird die Fahrt der Linie 281S um 7:21 Uhr am End­halt Schul­zen­trum West von der Hal­te­stel­le 2 auf die Hal­te­stel­le 1 in die Möh­ren­dor­fer Stra­ße ver­legt. Hin­ter­grund ist, dass die Fahrt ihre Linie wech­selt und als Linie 283 von der Hal­te­stel­le 1 wei­ter­fährt. Sowohl für die Fahr­gä­ste als auch für den betrieb­li­chen Ablauf,

auf­grund der dor­ti­gen Infra­struk­tur, bedeu­tet dies eine Ver­ein­fa­chung durch einen ein­heit­li­chen Abfahrts­punkt der bei­den Fahrten/​Linien.

LINIE 286 – VER­LE­GUNG DER EIN­STIEGS­HAL­TE­STEL­LE LINDNERSTRAßE:

Für eine bes­se­re Erschlie­ßung des sich ste­tig ent­wickeln­den Stadt­teils Büchen­bach wur­de der zen­tra­le und bar­rie­re­frei aus­ge­bau­te Bus­hal­te­punkt Lind­ner­stra­ße zum Fahr­plan­wech­sel 2020/2021 in das Lini­en­netz Erlan­gen mit auf­ge­nom­men. Um die Aus­la­stung der Hal­te­stel­le zu stark fre­quen­tier­ten Zei­ten zu ent­la­sten, wird ab dem 11. Dezem­ber 2022 die Ein­stiegs­hal­te­stel­le der Linie 286 zur Hal­te­stel­le 1 (Hal­te­stel­len­bucht) in die Mön­au­stra­ße ver­legt. Der Aus­stieg der Fahr­gä­ste erfolgt nach wie vor an der Hal­te­stel­le 4 in der Lind­ner­stra­ße mit Umstiegs­mög­lich­kei­ten zu den dort ver­keh­ren­den Linien.

LINIE 290 (NÜRN­BERG AM WEG­FELD – WALD­KRAN­KEN­HAUS) – NEUE FÜH­RUNG DER GELENK­BUS­FAHRT UM 6:44 UHR

Im Rah­men des Schul­jah­res­wech­sels fan­den Betriebs­be­ob­ach­tun­gen und Aus­wer­tun­gen von stark beleg­ten Fahr­ten statt. Hin­ter­grund waren u.a. die Rück­mel­dun­gen von ver­schie­de­nen Schu­len und Eltern­bei­rä­ten und die enge Abstim­mung mit dem Schul­ver­wal­tungs­amt. Ins­be­son­de­re bei der Linie

290 sol­len die im fol­gen­den geschil­der­ten Fahr­plan­an­pas­sun­gen eine ver­bes­ser­te ÖPNV-Anbin­dung (z.B. das Errei­chen von Anschlussfahrten)

und ein pünkt­li­che­res Errei­chen der Schu­le ermög­li­chen. Hier­zu wur­de bereits in einem ersten Schritt im Okto­ber 2022 die Fahrt der Linie 290

von 7:13 Uhr auf 7:08 Uhr vor­ver­legt. Dies ermög­licht den betrof­fe­nen Schü­lern (Aus­stieg Hal­te­stel­le Max-Planck-Str.) ein pünkt­li­ches Errei­chen der dor­ti­gen Schulen.

Im Wei­te­ren wird zum Fahr­plan­wech­sel am 11. Dezem­ber 2022 die bereits bestehen­de Gelenk­bus­fahrt (Abfahrt bis­her 6:59 Uhr) zukünf­tig ebenfalls

über die Hal­te­stel­le Max-Planck-Stra­ße geführt. In die­sem Zuge wer­den auch ande­re nach­fra­ge­star­ke Ein– und Aus­stiegs­hal­te­stel­len u.a. in

Groß­gründ­lach und die mit der neu­en Lini­en­füh­rung erschlos­se­ne Hal­te­stel­le Lili­en­thal­stra­ße bes­ser ange­bun­den. Um die bisherigen

Anschluss­be­zie­hun­gen auf­recht zu erhal­ten, wird die genann­te Fahrt auf 6:44 Uhr vor­ver­legt. Ledig­lich die Hal­te­stel­le Erlan­gen Süd kann durch

die geän­der­te Lini­en­füh­rung nicht mehr ange­bun­den wer­den. Jedoch ist durch die dor­ti­ge Anbin­dung der Lini­en 30, 199 und 295 eine ausreichende

Bedie­nung und Auf­recht­erhal­tung der Anschluss­be­zie­hun­gen gewährleistet.

RUF­BUS­LI­NIE 293T – AUF­NAH­ME DER HAL­TE­STEL­LE ALLEE AM RÖTHELHEIMPARK

Um die Anbin­dung der Ruf­bus­li­nie 293T an die zuge­hö­ri­ge und fahr­plan­tech­nisch aus­ge­rich­te­te Linie 293 im Bereich der Allee am Röthel­heim­park zu erwei­tern, wur­de im Rah­men eines Antrags durch den Stadt­teil­bei­rat Ost und dem dar­auf­fol­gen­den Beschluss des Umwelt‑, Ver­kehrs– und Pla­nungs­aus­schus­ses die Haltestelle

Röthel­heim­park-Zen­trum in den aktu­el­len Lini­en­ver­lauf der Ruf­bus­li­nie 293T auf­ge­nom­men. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den in Erlan­gen verkehrenden

Ruf­bus­li­ni­en kön­nen Sie der VGN-Web­site entnehmen.

LINIE 294S (ERLAN­GEN HAUPT­BAHN­HOF – WIRT­SCHAFTS­SCHU­LE) – ZUSÄTZ­LI­CHE FAHRT IM FAHRPLAN

Die bis­her nicht im Fahr­plan ent­hal­te­ne Ver­stär­ker­fahrt der Linie 294S um 7:23 Uhr wird zum Fahr­plan­wech­sel am 11. Dezem­ber 2022 fest in den

Fahr­plan aufgenommen.

VER­LÄN­GE­RUNG DER KOSTEN­LO­SEN KLI­NIK­LI­NIE 299

Auf Beschluss des Erlan­ger Stadt­rats wird die zum 13. Dezem­ber 2020 ein­ge­führ­te Kli­nik­Li­nie (Linie 299) ihren Pro­be­be­trieb um ein weiteres

Jahr ver­län­gern, bevor dann der Über­gang zur mit E‑Bussen betrie­be­nen City­Linie erfolgt.

Hin­ter­grund sind u.a. die aktu­el­len Rah­men­be­din­gun­gen, die die Lie­fe­rung der E‑Busse inklu­si­ve der not­wen­di­gen Ladein­fra­struk­tur ver­zö­gert. Die

bekannt­lich bereits zum 1. Janu­ar 2022 sei­tens der Stadt Erlan­gen beschlos­se­ne kosten­lo­se Nut­zung der Linie 299 im Rah­men eines

Kurz­strecken­ta­rifs (Preis­stu­fe K VGN-Tarif) für den Gel­tungs­be­reich der Kli­nik­Li­nie wird mit der Ver­län­ge­rung fortgeführt.