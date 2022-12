Das Collegium Musicum Bamberg präsentiert seine Weihnachtskonzerte am 10. und 11. Dezember 2022

Barocke Weih­nach­ten mit dem Col­le­gi­um Musi­cum Bamberg

Die dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­kon­zer­te des Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg fin­den am Sams­tag, 10. Dezem­ber und Sonn­tag, 11. Dezem­ber 2022 statt. Zur Auf­füh­rung kom­men Wer­ke von Corel­li, Man­fre­di­ni, Vival­di und Johann Bern­hard Bach. Soli­sten sind Pierre und Chia­ra Martens.

Als Chia­ra Mar­tens vor neun Jah­ren mit dem Fagott­spiel anfing, hat­te Gun­ther Pohl schon eine gan­ze Sai­son beim Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg absol­viert. Jetzt fei­ert er sein zehn­jäh­ri­ges Jubi­lä­um als Künst­le­ri­scher Lei­ter. Chia­ra Mar­tens ist eine erfolg­rei­che Nach­wuchs­fa­got­ti­stin und bei­de ste­hen zum ersten Mal gemein­sam auf der Büh­ne. Der Anlass sind die Weih­nachts­kon­zer­te 2022 des Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg – heu­er unter dem Mot­to „Barocke Weih­nach­ten“.

Fei­er­lich und viel­sei­tig: das Programm

Auf dem Pro­gramm ste­hen zwei ita­lie­ni­sche Weih­nachts­kon­zer­te, zwei Fagott­kon­zer­te von Anto­nio Vival­di und die Orche­ster­sui­te e‑Moll von Johann Bern­hard Bach. Fran­ces­co Man­fre­di­nis Weih­nachts­kon­zert C‑Dur sorgt mit einem wie­gen­den 12/​8‑Takt für fest­li­che Stim­mung. Arcan­ge­lo Corel­lis Weih­nachts­kon­zert g‑Moll zählt mit ein­gän­gi­gen Melo­dien und einem fei­er­li­chen Pasto­ra­le-Schluss­satz zu den belieb­te­sten Weih­nachts­kon­zer­te über­haupt. Zudem kom­men von Vival­di das Kon­zert in e‑Moll für Fagott sowie das Dop­pel­kon­zert g‑Moll für zwei Fagot­te zur Auf­füh­rung. Sie strah­len vor musi­ka­li­schen Ideen und zäh­len zu den ersten Zeug­nis­sen einer soli­sti­schen Prä­senz des Fagotts, wel­ches zuvor nur als Bass- und Begleit­in­stru­ment zum Ein­satz kam.

Mit Johann Bern­hard Bachs Orche­ster­sui­te e‑Moll wid­met sich das Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg sei­nem Kern­re­per­toire für Streich­in­stru­men­te, wie geschaf­fen für die strah­len­de Über­aku­stik einer Kir­che. Ent­stan­den für das Orche­ster am Hof von Eisen­ach, klingt die­se Suite gewis­ser­ma­ßen deutsch und fran­zö­sisch zugleich. Lei­der ging fast das gesam­te Opus des 1676 gebo­re­nen und 1749 gestor­be­nen Johann Bern­hard Bach ver­lo­ren. Eini­ge weni­ge Wer­ke hat sein Cou­sin zwei­ten Gra­des, der ungleich berühm­te­re Johann Seba­sti­an, durch Abschrift der Nach­welt erhalten.

Vater und Toch­ter: die Solisten

Soli­sten der Weih­nachts­kon­zer­te sind die sech­zehn­jäh­ri­ge Chia­ra Mar­tens, seit 2018 Jung­stu­den­tin für Fagott und mehr­fa­che Preis­trä­ge­rin bei „Jugend musi­ziert“. Sie spiel­te nicht nur mit dem Publi­kum­s­or­che­ster der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, son­dern bril­lier­te auch als Soli­stin mit den Hofer Sym­pho­ni­kern. Beim Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg tritt sie zusam­men mit ihrem Vater Pierre Mar­tens auf, in der Dom­stadt bestens bekannt als Solo­f­agot­tist der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker bis 2015. Seit­dem ist er Pro­fes­sor an der Musik­hoch­schu­le Lübeck. Pierre Mar­tens ist Preis­trä­ger zahl­rei­cher natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Musik­wett­be­wer­be, meh­re­re Kom­po­ni­sten wid­me­ten ihm Wer­ke für Fagott.

„Ich freue mich sehr dar­auf, mit Pierre und Chia­ra Mar­tens in die­ser beson­de­ren künst­le­ri­schen Bezie­hung arbei­ten zu kön­nen“, sagt Gun­ther Pohl. Als er vor zehn Jah­ren als Künst­le­ri­scher Lei­ter des Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg ange­tre­ten war, sei noch nicht abseh­bar gewe­sen, wie vie­le musi­ka­li­sche Höhe­punk­te fol­gen soll­ten: unter ande­rem im Kai­ser­saal der neu­en Resi­denz, spä­ter mit dem Obo­isten Albrecht Mai­er und regel­mä­ßig in gut besetz­ten Kir­chen Oberfrankens.

Sams­tag, 10. und Sonn­tag, 11. Dezem­ber: die Konzerte

Die Weih­nachts­kon­zer­te des Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg fin­den am 10. Dezem­ber in der Auf­er­ste­hungs­kir­che und am 11. Dezem­ber (3. Advent) in der Pfarr­kir­che St. Gan­golf statt. Bei­de Kon­zer­te begin­nen um 17:00 Uhr. Kar­ten zu 10 Euro gibt es nur an der Abend­kas­se. Für Stu­die­ren­de und Schü­ler ist der Ein­tritt frei.

Auf einen Blick

Zeit und Ort:

• Sams­tag, 10. Dezem­ber 2022, 17:00 Uhr: Auf­er­ste­hungs­kir­che, Pesta­loz­zi­stra­ße 27, 96052 Bamberg

• Sonn­tag, 11. Dezem­ber 2022 (3. Advent), 17:00 Uhr: Pfarr­kir­che St. Gan­golf, Theu­er­stadt 2, 96050 Bamberg

• Ein­tritt 10 Euro an der Abend­kas­se, Stu­die­ren­de und Schü­ler frei

Aus­füh­ren­de:

Pierre Mar­tens und Chia­ra Mar­tens, Fagott

Andre­as Zack, Konzertmeister

Col­le­gi­um Musi­cum Bamberg

Gun­ther Pohl, Leitung

Pro­gramm:

• Fran­ces­co Man­fre­di­ni: Weih­nachts­kon­zert C‑Dur

• Anto­nio Vival­di: Con­cer­to e‑Moll

• Johann Ber­nahrd Bach: Orche­ster­sui­te Nr. 3 e‑Moll

• Anto­nio Vival­di: Con­cer­to g‑Moll

• Arcan­ge­lo Corel­li: Weih­nachts­kon­zert g‑Moll