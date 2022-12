Schnei­den wie die Profis

Mit dem Reb­schnitt, der ersten Tätig­keit des Win­zers im neu­en Wein­jahr, wer­den die Wei­chen für den Erfolg in 2023 gelegt. Nach zwei Jah­ren Pau­se wegen der Coro­na­Pan­de­mie gibt näch­sten Monat wie­der ein Reb­schnitt­kurs der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG). Der Kurs fin­det am Frei­tag, den 27.01.2023, von 09–12 Uhr statt und rich­tet sich an Frei­zeit- und Erwerbs­win­ze­rin­nen und ‑win­zer. Der Kurs dient der Grund­la­gen­ver­mitt­lung bzw. der Auf­fri­schung der Reb­schnitt­kunst und ist daher für Ein­stei­ger, aber auch „alte Hasen“ geeignet.

Ran an die Scheren

Auf Theo­rie folgt Pra­xis: Nach einer theo­re­ti­schen Ein­füh­rung mit The­men wie Auf­bau des Reb­stocks und rich­ti­ge Schnitt­tech­nik wird der prak­ti­sche Reb­schnitt in klei­nen Grup­pen unter fach­li­cher Anwei­sung im Wein­berg geübt. Dabei geht es um Fra­gen zum rich­ti­gen Schnitt, um jedes Jahr mög­lichst vie­le süße Trau­ben zu ern­ten und die Vita­li­tät des Reb­stocks zu erhal­ten. Dazu gehö­ren auch die Grund­la­gen des „Sanf­ten Rebschnitts“.

Anmel­dung bis 20.01.2023

Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 40 begrenzt – daher ist eine Anmel­dung bis 20.01.2023 erfor­der­lich. Der Kurs fin­det in der Aula und auf dem Frei­ge­län­de der LWG statt (An der Stei­ge 15, 97209 Veits­höch­heim). Die Kosten lie­gen bei 20 Euro und sind zu Kurs­be­ginn zu ent­rich­ten. Bit­te den­ken Sie dar­an, für den prak­ti­schen Teil wet­ter­fe­ste Klei­dung, Gum­mi­stie­fel und, wenn vor­han­den, eine eige­ne Wein­bergs­sche­re mit­zu­brin­gen! Hier geht es zum Online-Anmel­de­for­mu­lar: www​.lwg​.bay​ern​.de/​w​e​i​n​b​a​u​/​r​e​b​e​_​w​e​i​n​b​e​r​g​/​3​1​7​777.