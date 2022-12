In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­den in der Flur­stra­ße in Adels­dorf elf Bier­fla­schen und zwei vor einer Haus­tü­re abge­stell­te Kästen, sowie ein Bett­la­ken aus dem Gar­ten gestoh­len. Der tat­säch­li­che Wert des Die­bes­gu­tes wird ledig­lich auf 50 Euro geschätzt, der ideel­le Wert dürf­te höher sein. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Höchstadt entgegen.

