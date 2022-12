Wo steht Bam­berg, wie ent­wickelt es sich? Zah­len geben Auf­schluss. Zu fin­den sind die­se in gebün­del­ter Form im Sta­ti­sti­schen Jahr­buch der Stadt Bam­berg, was es zu einem unent­behr­li­chen Nach­schla­ge­werk macht für alle, die sich für den Fort­gang Bam­bergs inter­es­sie­ren. Jetzt ist das Jahr­buch für 2021 erschie­nen. Es hält unter ande­rem fest, wie sich die Pan­de­mie aus­ge­wirkt hat.

So sack­te die Zahl der im Stadt­bus-Ver­kehr nach Regel­ta­rif beför­der­ten Per­so­nen auf knapp 3,4 Mil­lio­nen. 2019 lag die­ser Wert noch bei knapp 5 Mil­lio­nen. Noch deut­li­cher zeigt sich das Pan­de­mie-Bild bei Kul­tur­ein­rich­tun­gen. In der Spiel­zeit 2020/21 des ETA-Hoff­mann-Thea­ters fan­den sich 7.525 Besu­che­rin­nen und Besu­cher zu 76 Auf­füh­run­gen von ins­ge­samt neun Wer­ken ein. Zum Ver­gleich: 2016 kamen knapp 50.000 zu 260 Auf­füh­run­gen von ins­ge­samt 58 Werken.

Pkw-Bestand leicht rückläufig

Zah­len­ma­te­ri­al gibt es zu den Berei­chen Stadt­ge­biet & Ver­wal­tung, Bevöl­ke­rung, Gesund­heits­we­sen & Sport, Sozi­al­we­sen, Umwelt­schutz, Woh­nungs­we­sen, Wirt­schaft, öffent­li­che Ein­rich­tun­gen und wirt­schaft­li­che Unter­neh­men, Ver­kehr, Tou­ris­mus, Finanz­la­ge, Sicher­heits­we­sen, Kul­tur und Wah­len auf ins­ge­samt 164 Sei­ten. Das Amt für stra­te­gi­sche Ent­wick­lung und Kon­ver­si­on, das das Jahr­buch erstellt hat, zeigt zum Bei­spiel auf, dass der Bestand von Pkw erst­mals leicht rück­gän­gig ist, von 40.882 im Jahr 2020 auf 40.782 im Jahr 2021 – wohl­ge­merkt bei zuneh­men­der Bevöl­ke­rung. Lesens­wert in die­sem Zusam­men­hang das Schluss­ka­pi­tel „Bam­berg im Blick der Sta­ti­stik“. Dar­in wird dar­ge­legt, dass im Fahr­zeug­be­stand der Anteil an E‑Mobilität spür­bar zuge­nom­men hat. Waren 2017 in Bam­berg noch 46 rei­ne Elek­tro­fahr­zeu­ge zuge­las­sen, waren es 2021 bereits 661 E‑Autos. Von Zah­len­ma­te­ri­al unter­füt­tert wird die wirt­schaft­li­che Strahl­kraft Bam­bergs in Ober­fran­ken. Im ver­ar­bei­ten­den Gewer­be waren im ver­gan­ge­nen Jahr 13.720 Per­so­nen in Bam­berg beschäf­tigt, wäh­rend Bay­reuth es im glei­chen Bereich auf gera­de 5.603 Per­so­nen bringt. Tief blicken lässt die Rubrik „Bevöl­ke­rung nach der Reli­gi­ons­zu­ge­hö­rig­keit“: Mit 44,1 Pro­zent unter römisch-katho­lisch wird ein neu­er Tiefst­wert erreicht.

Info

Das soeben auf­ge­leg­te Sta­ti­sti­sche Jahr­buch der Stadt Bam­berg kann unter https://​www​.stadt​.bam​berg​.de/​b​a​m​b​e​r​g​e​r​-​z​a​h​l​e​n​-​2​021 ein­ge­se­hen werden.