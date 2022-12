In den Win­ter­mo­na­ten mit frü­her Dun­kel­heit zei­gen sich die Kunst­wer­ke im Glas­mu­se­um in einem ande­ren Licht. Erle­ben Sie das Zusam­men­spiel von Glas und Kunst­licht und ent­decken Sie die Objek­te im Muse­um im magi­schen Glanz.

In einer Füh­rung mit Dr. Sven Hausch­ke steht ab 18.30 Uhr skan­di­na­vi­sche Glas­kunst im Mit­tel­punkt der Betrach­tung. Die Her­stel­lung von Glas hat im Nor­den Euro­pas eine lan­ge Tra­di­ti­on. Skan­di­na­vi­sches Design hat einen exzel­len­ten Ruf, der nicht zuletzt auch in der Glas­kunst schwe­di­scher, fin­ni­scher und däni­scher Manu­fak­tu­ren des 20. Jahr­hun­derts begrün­det wur­de. Es wird nur der nor­ma­le Ein­tritt erho­ben. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Das Muse­um ist am Mitt­woch, den 14.12.2022 von 17:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.