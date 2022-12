„Jauch­zet, froh­locket“ – für vie­le Men­schen beginnt die Weih­nachts­zeit erst mit dem Besuch des Weih­nachts­ora­to­ri­ums von Johann Seba­sti­an Bach, das zu den meist­auf­ge­führ­ten und belieb­te­sten Wer­ken der evan­ge­li­schen Kir­chen­mu­sik zählt. Die Stadt­kan­to­rei Bay­reuth bringt gemein­sam mit dem col­le­gi­um musi­cum der Stadt­kir­che am Sams­tag, den 10. Dezem­ber um 19 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth die Tei­le I‑III zu Gehör. Soli­sten sind Yuka Koroya­su (Sopran), Yvonne Berg (Alt), Haru­ka Koroya­su (Tenor) und Robert Eller (Bass). Die Lei­tung hat Lui­sa Fun­ke-Bar­jak. Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf in der Buch­hand­lung im Kir­chen­eck, an der Thea­ter­kas­se und online unter okticket​.de, Rest­kar­ten am Kon­zert­tag ab 18.15 Uhr an der Abendkasse.