Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall

COBURG. Am Don­ners­tag, 08.12.22, gegen 07.30 Uhr kam es in Cor­ten­dorf zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Taxi und einem Trak­tor. Ca. 300 m vor dem Bau­sen­berg ver­un­fall­ten die Fahr­zeu­ge im Begeg­nungs­ver­kehr. Der Taxi­fah­rer wur­de bei dem Unfall im Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­te durch die Feu­er­wehr Coburg befreit wer­den. An dem Fahr­zeug ent­stand ein Scha­den von ca. 25.000 €. An dem Trak­tor ent­stand ein Scha­den von ca. 5000.-€, des­sen Fah­rer blieb unverletzt.

Hoher Sach­scha­den und sechs Leicht­ver­letz­te nach Verkehrsunfall

ITZ­GRUND, B4, LKR. COBURG. Am Don­ners­tag, gegen 18.00 h kam es zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf der B4 in Höhe Schlei­fen­hahn. Ein Sko­da geriet in den Gegen­ver­kehr und stieß dort mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Seat zusam­men. Durch die Wucht des Auf­pralls schleu­der­te der Sko­da in ein dor­ti­ges Anwe­sen in die Scheu­ne. Der Seat wur­de in die dor­ti­ge Hal­te­stel­le geschleu­dert. Die sechs Insas­sen der Fahr­zeu­ge wur­den durch den Ret­tungs­dienst in das Kran­ken­haus gebracht, sie wur­den leicht ver­letzt. An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Scha­den von gesamt ca. 37.000 €. Bei­de muss­ten abge­schleppt werden.

Zur Absi­che­rung der Unfall­stel­le sowie zur Unter­stüt­zung der Poli­zei waren zahl­rei­che Feu­er­wehr­leu­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren ein­ge­setzt. Die Unfall­stel­le war für län­ge­re Zeit gesperrt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Auto zer­kratzt

Kro­nach: In der Zeit von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de ein in der Kau­lan­ger­stra­ße gepark­ter Sko­da Fabia beschä­digt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Scha­dens­ver­ur­sa­cher hat­te die Motor­hau­be des Pkw zer­kratzt und hier­bei einen Scha­den in Höhe von etwa 2000,- ver­ur­sacht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.