Was man bei der Ver­an­stal­tung fin­den kann:

– Vin­ta­ge-Klei­dung wird für einen Kilo-Preis verkauft!

– Hoch­wer­ti­ge Vin­ta­ge Klei­dung mit bekann­ten Mar­ken aus den 60er- bis 00er-Jahren

– Grö­ßen von XXS bis Plus-Größen

– Sel­te­ne & ein­zig­ar­ti­ge Acces­soires wie Leder­ta­schen, Schals, Gür­tel etc.

– Neue und nach­hal­ti­ge Kol­la­bo­ra­tio­nen in atem­be­rau­ben­den Locations

– Ein Unter­neh­men, das sich um Nach­hal­tig­keit und Umwelt kümmert

Gehörst du nicht zu den Ersten, die unser Event besu­chen? Kei­ne Sor­ge! Wir fül­len unse­re Klei­dung regel­mä­ßig auf. Du kannst NUR MIT KAR­TE zah­len. Gene­rell bevor­zu­gen wir Kar­ten­zah­lung, da auch hier unser Ziel ist, so nach­hal­tig wie mög­lich zu sein. Wor­auf war­test du noch? Hol dir dein limi­tier­te KOSTEN­LOS TICKET jetzt!

Vino­ki­lo Give Back Bar

Spen­de dei­ne Second­hand-Klei­dung bei einer unse­rer Ver­an­stal­tun­gen und erhal­te dafür bis zu 20% Rabatt auf dei­nen Ein­kauf! Kei­ne Socken, Unter­wä­sche oder Fast Fashion Mar­ken. Die Sachen soll­ten in gutem Zustand und gewa­schen sein, bevor du sie bringst.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am 13. und 14. Dezem­ber von 12 bis 20 Uhr im Euro­pa­saal des Bay­reu­ther Zen­trums in der Äuße­re Bad­stra­ße 7a statt. Ein­tritts­preis 3 Euro. Nähe­re Infos unter www​.vino​ki​lo​.de