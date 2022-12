Die ehren­amt­li­che Was­ser­ret­tungs­or­ga­ni­sa­ti­on konn­te in die­sem Jahr etli­che Mit­glie­der auf Lehr­gän­ge schicken und so den Aus­bil­dungs­stand ful­mi­nant erwei­tern. Im Bereich der Jugend­ar­beit kamen über 25 neue Kin­der hin­zu und der Ver­hin­de­rung des Ertrin­kungsto­des wur­de immens vor­ge­beugt, über 100 Kin­der durch­lie­fen 2022 einen Schwimm­kurs bei der Was­ser­wacht Ebermannstadt.

„Die Jugend­grup­pe mit ihren vie­len Kin­dern und Jugend­li­chen ist das Herz unse­rer Orts­grup­pe“, so der stol­ze Vor­sit­zen­de Rai­mund Schu­lik. „Unse­re Jugend­lei­tung schaff­te es auch in die­sem Jahr etli­che moti­vie­ren­de Ver­an­stal­tun­gen anzu­bie­ten, um unse­ren Nach­wuchs zu hal­ten und auf den Was­ser­ret­tungs­dienst vor­zu­be­rei­ten“, so Rai­mund weiter.

Und damit hat­te er recht, allein im Kalen­der­jahr 2022 fan­den sie­ben Ver­an­stal­tun­gen für die Kin­der und Jugend­grup­pe statt: Motor­boot­fahrt, Übung mit der Feu­er­wehr, gro­ßer Zir­kus­tag, drei­tä­gi­ge Jugend­aus­bil­dung, zwei Zelt­la­ger. Eines der High­lights waren sicher die Ret­tungs­schwimm­wett­be­wer­be, bei denen zwei Ebser Mann­schaf­ten bis zur Bay­ri­schen Mei­ster­schaft kamen. Das 27-köp­fi­ge Team der Jugend­lei­tung, um Phil­ipp Nüt­zel und Han­na Knoll orga­ni­sier­te aber auch 32 Schwimm­trai­nings und 16 Grup­pen­stun­den und bil­de­te sich selbst beim Jugend­leit­erfo­rum auf Burg Feu­er­stein oder beim Aus­bil­dungs­as­si­sten­ten fort.

Auf Aus-/Fort und Wei­ter­bil­dun­gen legt die stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de Clau­dia Nüt­zel sehr viel Wert, kein Wun­der also, dass 2022 über 70 Mit­glie­der an Lehr­gän­gen teil­nah­men, ent­we­der direkt vor Ort durch eige­ne Aus­bil­der, oder für spe­zi­el­le Lehr­gän­ge sogar bis nach Mün­ster fuh­ren. 27 Mit­glie­der nah­men an einem Erste-Hil­fe-Kurs teil, 18 leg­ten ein Ret­tungs­schwimm­ab­zei­chen ab, vier bestan­den den Sani­täts­kurs, drei Mit­glie­der sind nun fer­ti­ge Was­ser­ret­ter, Zwei Ein­satz­kräf­te wur­den Ret­tungs­tau­cher, vier Mit­glie­der durch­lie­fen Füh­rungs­kräf­teaus­bil­dun­gen, zwei bil­de­ten sich zum Fließ­was­ser­ret­ter fort, Sechs wur­den Aus­bil­der für Schwim­men, Sani­täts­kurs, oder Erste Hil­fe am Kind, eine Not­fall­dar­stel­le­rin schminkt zukünf­tig Wun­den, und erst­mals in der Geschich­te der Was­ser­wacht Eber­mann­stadt gibt es einen Luft­ret­ter (Air Res­cue Spe­cia­list), der ins­be­son­de­re bei Hoch­was­ser­er­eig­nis­sen zum Ein­satz kommt. Bei 15 Aus­bil­dungs­aben­den festig­ten die Ein­satz­kräf­te ihr Know-how.

Haupt­auf­ga­be der Was­ser­wacht ist die Ver­hin­de­rung des Ertrin­kungs­un­falls, hier­zu bot das 18-köp­fi­ge Schwimm­kurs-Team von Sabi­ne Hetz sechs Anfän­ger­kur­se an. Die Tech­ni­schen Lei­ter Fabi­an Volk­mann und Tri­stan Cham­ber­lain führ­ten die­sen her­vor­ra­gen­den Start sou­ve­rän fort. Sie orga­ni­sier­ten Wach­dien­ste im Frei­bad, Hal­len­bad und sogar am Wei­ßen­städ­ter See und an der Kie­ler För­de, plan­ten Übun­gen für die Schnel­le Ein­satz Grup­pe (SEG) und lei­ste­ten Unter­stüt­zung bei Sani­täts­dien­sten am Anna­fest, bei Rock im Park oder beim Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon. So kamen immense 72 Wach­ta­ge an unter­schied­li­chen Gewäs­sern zustan­de, mit über 1.200 Wach­stun­den und 48 Erste-Hil­fe-Lei­stun­gen. 22 Ein­satz­kräf­te sorg­ten in über 200 Stun­den bei Sani­täts­dien­sten für mas­si­ve Sicher­heit. Und bei Übun­gen wie Ver­miss­ten­su­chen, Eis­ret­tung, Ver­hal­ten im strö­men­den Gewäs­sern, Ret­tung mit dem Motor­ret­tungs­boot frisch­ten 26 Ein­satz­kräf­te ihr Wis­sen kon­ti­nu­ier­lich auf.

Gefor­dert wur­den die Ebser Ret­ter 2022 bei zwei Was­ser­ret­tungs­ein­sät­zen, im Früh­jahr und Herbst je zu einer Ber­gung einer Per­son aus dem Wasser.

All die­se unzäh­li­gen Stun­den wur­den ehren­amt­lich von den Mit­glie­dern der Was­ser­wacht gelei­stet, unent­gelt­lich und in ihrer Frei­zeit. 368 Mit­glie­der zählt die Orts­grup­pe Eber­mann­stadt aktu­ell, davon 132 bis 18 Jah­ren, stolz und vol­ler Zuver­sicht, kann in 2023 geblickt wer­den. Etli­che Ver­an­stal­tun­gen sind bereits geplant, beschäf­ti­gen wird die Orts­grup­pe ins­be­son­de­re der Anbau an die Ein­satz­ga­ra­ge und ein neu­er Geräteanhänger.

Die Vor­stand­schaft der Was­ser­wacht Eber­mann­stadt dankt allen Mit­glie­dern, Hel­fern und Unter­stüt­zern die das Jahr 2022 wie­der zu einem unver­gess­li­chen gemacht haben! Fro­he Weih­nach­ten und eine guten Start ins neue Jahr!