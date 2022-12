„Hand­werk ist immer Teil der Lösung!“

Voll­ver­samm­lung der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken: Fort­schrit­te bei den Pla­nun­gen für die Bil­dungs­in­fra­struk­tur, Inten­si­vie­rung der poli­ti­schen Arbeit, „Nor­ma­li­tät im Haushalt“

Gute Nach­rich­ten für die Bil­dungs­in­fra­struk­tur der Hand­werks­kam­mer (HWK): Bei Voll­ver­samm­lung der HWK für Ober­fran­ken in Son­ne­feld infor­mier­ten HWK-Prä­si­dent Mat­thi­as Graß­mann und der Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Kam­mer, Rein­hard Bau­er, die Mit­glie­der über die Fort­schrit­te bei der Inve­sti­ti­ons­stra­te­gie. „In Bam­berg star­tet in 2023 der euro­päi­sche Archi­tek­ten­wett­be­werb für den Neu­bau des Bil­dungs­zen­trums an der Forch­hei­mer Stra­ße“, berich­te­te Graß­mann. „Wir wer­den spä­te­stens Ende des kom­men­den Jah­res Klar­heit über das Aus­se­hen des Gebäu­des und über den Kosten­rah­men haben und kön­nen dann in die Fach­pla­nun­gen ein­stei­gen.“ Gleich­zei­tig sei die Pro­jekt­skiz­ze für das Bil­dungs­zen­trum Coburg mit dem Cobur­ger Hand­werk abge­stimmt und wer­de noch in die­sem Jahr als För­der­an­trag ein­ge­reicht. Der Prä­si­dent: „Wir kom­men also an bei­de Stand­or­ten voran.“

Was für Ober­fran­ken-West gel­te, stell­te Graß­mann auch für die Bil­dungs­zen­tren in Ober­fran­ken-Ost fest. „Wir schlie­ßen die Moder­ni­sie­rung und den Teil­neu­bau des Bil­dungs­zen­trums in Hof Mit­te 2023 ab – und blei­ben damit sowohl im Ter­min- wie auch im Kosten­plan. Wie sel­ten dies gera­de bei öffent­lich geför­der­ten Bau­ten ist, muss ich nicht beto­nen.“ Der Prä­si­dent infor­mier­te die Voll­ver­samm­lung, dass zur Ein­wei­hung des BZ Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder Mit­te Juni 23 nach Hof kom­men wer­de, und ging auch auf das Bil­dungs­zen­t­run in Bay­reuth ein. In Abstim­mung mit den Pla­nun­gen für die ande­ren Bil­dungs­zen­tren betrach­te man immer das Bil­dungs­zen­trum Bay­reuth, das eben­falls moder­ni­siert wer­den müsse.

Par­al­lel mit den Bau­vor­ha­ben ent­wickelt die Hand­werks­kam­mer ihre Finanz­stra­te­gie wei­ter. „Aktu­ell bleibt es trotz aller poli­ti­schen Zusa­gen zur wei­te­ren Unter­stüt­zung dabei, dass wir als HWK min­de­stens 25 Pro­zent der Kosten aus Eigen­mit­teln auf­brin­gen müs­sen“, ver­deut­lich­te Bau­er bei der Vor­stel­lung des Haus­halts­pla­nes 2023 für die Kam­mer. „Wir müs­sen also jetzt die Grund­la­gen schaf­fen für alle Maß­nah­men, die vor uns ste­hen.“ Neben der Pla­nung für die Bil­dungs­zen­tren in Bam­berg und Coburg und dem Abschluss der Arbei­ten in Hof, müs­se auch das BZ Bay­reuth moder­ni­siert wer­den – der größ­te Stand­ort der HWK in Ober­fran­ken. Kon­kret bedeu­te dies, dass, so lan­ge es mög­lich sei, die Rück­la­gen aus­ge­baut wer­den müss­ten. „Wir haben die glück­li­che Lage, dass gro­ße Tei­le des Hand­werks gut durch das erste Coro­na-Jahr gekom­men sind und die Bei­trags­er­war­tun­gen ent­spre­chend posi­tiv sind.“ Grund­la­ge für die Bei­trags­be­rech­nung sind die Steu­er­da­ten aus 2020, der Hand­werks­kam­mer­bei­trag bleibt gleich. Gleich­zei­tig gehe die HWK davon aus, dass auch die Toch­ter­ge­sell­schaf­ten GTO GmbH und IFGO GmbH wei­ter­hin schwar­ze Zah­len schrei­ben und ent­spre­chend Gewin­ne abfüh­ren wer­den können.

Ent­spre­chend bil­de der Haus­halt 2023 „ganz viel Nor­ma­li­tät“ ab, wie Haupt­ge­schäfts­füh­rer Rein­hard Bau­er skiz­zier­te. Aller­dings sei dies für ihn „Ruhe vor dem Sturm“. „Wir haben auf der einen Sei­te die gro­ßen Inve­sti­tio­nen vor der Brust. Auf der ande­ren Sei­te sind auch wir als Orga­ni­sa­ti­on zum Bei­spiel von den Fol­gen der Ener­gie­kri­se betrof­fen. Der Blick in die Zukunft wird also schwie­ri­ger denn je.“ Daher sei es so enorm wich­tig, sich jetzt gut für die Zukunft zu rüsten (Details zum Haus­halts­plan 2023 ent­neh­men Sie bit­te dem wei­te­ren Bericht hier).

Hand­werk in den Mit­tel­punkt einer nach­hal­ti­gen Wirt­schafts­po­li­tik stellen

Im Bericht des Prä­si­den­ten nahm die poli­ti­sche Arbeit der HWK gro­ßen Raum ein. So hat die Hand­werks­kam­mer den Aus­tausch mit den Par­tei­en und ihren Man­dats­trä­ge­rin­nen und Man­dats­trä­gern inten­si­viert. „Wir haben schon im Früh­jahr mit ‚Zukunfts­ge­sprä­chen‘ begon­nen, bei denen wir die ober­frän­ki­schen Abge­ord­ne­ten aller Ebe­nen und auch die Par­tei­ver­ant­wort­li­chen für die Belan­ge der Hand­werks­be­trie­be sen­si­bi­li­siert haben“, refe­rier­te Mat­thi­as Graß­mann. Im Schwer­punkt bei der Fra­ge der Ener­gie­ko­sten und eines Ener­gie­sy­stems der Zukunft, aber auch kon­kret für regio­na­le Her­aus­for­de­run­gen. „Die Sen­si­bi­li­sie­rung war nur ein Fak­tor. Wir haben auch sehr kon­kre­te For­de­run­gen gestellt. Und das deut­lich.“ So müs­se es end­lich eine Bil­dungs­wen­de geben, die eine ech­te Gleich­stel­lung der beruf­li­chen mit der aka­de­mi­schen Bil­dung beinhal­te – auch bei der För­der­struk­tur. Die­se betref­fe und beein­flus­se, da schlie­ße sich der Kreis, direkt die Inve­sti­ti­ons­mög­lich­kei­ten der Hand­werks­kam­mer in den näch­sten Jah­ren. „Außer­dem for­dern wir von allen Par­tei­en, das Hand­werk end­lich in den Mit­tel­punkt einer nach­hal­ti­gen Wirt­schafts­po­li­tik zu stel­len. Das Hand­werk war und ist bei allen gro­ßen gesell­schaft­li­chen Her­aus­for­de­run­gen, die vor uns ste­hen, nie­mals Teil des Pro­blems. Wir waren und wir sind immer Teil der Lösung!“ Dem Vor­stand der Hand­werks­kam­mer ist die gute regio­na­le Ver­net­zung ein Anlie­gen. Daher freu­te sich Mat­thi­as Graß­mann, mit der Prä­si­den­tin der Regie­rung von Ober­fran­ken, Hei­drun Piwer­netz, mit dem Cobur­ger Land­rat Seba­sti­an Strau­bel und mit dem Prä­si­den­ten der IHK zu Coburg, Dr. Andre­as Engel, enge Part­ner und Gäste bei der Voll­ver­samm­lung begrü­ßen zu können.