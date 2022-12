Das Tou­ris­mus­ma­nage­ment der Stadt Forch­heim bringt eine App zur Festungs­an­la­ge her­aus: In der Stadt Forch­heim sind noch beein­drucken­de Reste der histo­ri­schen Festungs­an­la­ge erhal­ten, die ab 1552, nach der Ein­nah­me der Stadt im Zwei­ten Mark­gra­fen­krieg, ange­legt wur­de. Das Tou­ris­mus­ma­nage­ment hat sich zum Ziel gesetzt, die­se durch einen The­men­weg inklu­si­ve einer beglei­ten­den App tou­ri­stisch in Wert zu setzen.

Das Ergeb­nis ist nun eine inter­ak­ti­ve App, die den Namen „Via For­te – Vir­tu­el­le Zeit­rei­se“ trägt. Die App legt den Fokus auf die Ent­ste­hung und Ent­wick­lung der Festungs­an­la­ge. Um deren Ent­ste­hungs­ge­schich­te schlüs­sig und kurz­wei­lig zu prä­sen­tie­ren, wur­de gemein­sam mit der Kul­tur­preis­trä­ge­rin der Stadt Forch­heim, Tes­sa Kor­ber, eine span­nen­de Geschich­te erschaf­fen: Es geht um einen jun­gen Mann, der sich auf Zeit­rei­se begibt. Er begeg­net unter­schied­li­chen Cha­rak­te­ren aus den ver­schie­de­nen Epo­chen auf sei­nem Weg. Hier ent­spin­nen sich inter­es­san­te Dialoge.

Um die Geschich­te spie­le­ri­scher zu gestal­ten und somit die Ziel­grup­pe Fami­li­en und Schul­klas­sen ein­zu­bin­den, muss am Ende jedes ein­zel­nen Dia­logs eine Quiz­fra­ge beant­wor­tet wer­den. Wer­den alle Quiz­fra­gen rich­tig beant­wor­tet, gibt es eine Beloh­nung: ein frei­er Ein­tritt ins Pfalz­mu­se­um, der ein Jahr gül­tig ist.

Zusam­men mit der orts­an­säs­si­gen Agen­tur Wie­gärt­ner Kom­mu­ni­ka­ti­on & Design GmbH wur­den die Cha­rak­te­re in Vir­tu­al Rea­li­ty erschaf­fen. Die App-Nutzer*innen öff­nen in der App die Han­dy­ka­me­ra und vor ihnen erschei­nen die Cha­rak­te­re (Ein­satz von Aug­men­ted Rea­li­ty) und unter­hal­ten sich mit­ein­an­der. An eini­gen Stel­len sind 360 Grad-Bil­der vom Inne­ren der Festungs­an­la­ge in die App eingebaut.

„Durch die inter­ak­ti­ve App kann die Attrak­ti­vi­tät der Festungs­an­la­ge bei Besucher*innen außer­or­dent­lich gestei­gert wer­den. Wir schaf­fen ein neu­es Erleb­nis in Forch­heim!“, so Nico Cies­lar, Lei­ter des Tou­ris­mus­ma­nage­ments. Die App kann kosten­los im Apple Store oder Goog­le Play Store her­un­ter­ge­la­den wer­den. „Ein­fach in die Such­funk­ti­on „Via For­te“ ein­tip­pen“, so Cies­lar wei­ter. Zusätz­lich wer­den noch Info­ta­feln sowie Sitz­bän­ke an jeder Sta­ti­on des The­men­wegs aufgestellt.