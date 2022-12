Nach dem tol­len Erfolg in den ver­gan­ge­nen Jah­ren, als ihre Christ­baum­ku­geln stets aus­ver­kauft waren, haben die Freun­de der Kulm­ba­cher Plas­sen­burg einen Glas­ap­fel in einer außer­ge­wöhn­li­chen Farb­ge­bung anfer­ti­gen las­sen: Eine rund­um spie­geln­de Christ­baum­ku­gel mit der zar­ten, wei­ßen Sil­hou­et­te der Plas­sen­burg. Auf dem fro­stig sil­bern schim­mern­den Glas­kör­per zei­gen sich dezent in Weiß die Umris­se des Kulm­ba­cher Wahrzeichens.

„Seit 2019 legen wir in jedem Jahr eine farb­lich ande­re Christ­baum­ku­gel auf und sind bis heu­te jedes Mal posi­tiv über­rascht davon, wel­che Nach­fra­ge an den klei­nen Schmuck­stücken herrscht“, berich­tet Peter Weith, der Vor­stands­vor­sit­zen­de der Freun­de der Plas­sen­burg über den beson­de­ren Baum­schmuck. Die­ser wur­de in den ver­gan­ge­nen Jah­ren schon in den Far­ben rot, blau und grün her­aus­ge­ge­ben. „Wie run­de glän­zen­de Spie­gel neh­men sich in die­sem Jahr die sil­ber­nen Kugeln mit dem Kulm­ba­cher Wahr­zei­chen aus – sie reflek­tie­ren herr­lich Ker­zen­schein und ande­re Weih­nachts­be­leuch­tung“, schwärmt Weith, der zusam­men mit sei­nem Sohn Paul die Licht­spie­ge­lun­gen an den hei­mi­schen Advents­ker­zen bereits aus­pro­biert hat. Der Erlös aus dem Ver­kauf flie­ße laut Weith in die ehren­amt­li­che Ver­eins­ar­beit und hel­fe, die für Besu­cher meist kosten­frei­en kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen des Ver­eins zu finanzieren.

Mit den neu­en Christ­baum­ku­geln geben die Freun­de der Plas­sen­burg die Mög­lich­keit, sich für die Fei­er­ta­ge die Burg in die eige­nen vier Wän­de zu holen. Das schlich­te, ele­gan­te Design der Silou­et­te der Burg auf den schim­mern­den Kugeln kommt gut an. Schon vor Ver­kaufs­start gibt es laut Weith zahl­rei­che Vorbestellungen.

Die Auf­la­ge des hei­mat­lich-weih­nacht­li­chen Baum­schmucks liegt bei 300 Stück. Für fünf Euro kön­nen die­se fest­li­chen Schmuck­stücke in der Vor­weih­nachts­zeit an den Stän­den der Freun­de der Plas­sen­burg erwor­ben wer­den. Der Ver­ein ver­kauft vor dem Dorf­ge­mein­schafts­haus auf dem Lehentha­ler Weih­nachts­markt am Sams­tag, 10.12.2022, sowie auf dem Blai­cher Weih­nachts­markt im Kulm­ba­cher Mönchs­hof am Sonn­tag, 11.12.2022.

Ab 12. Dezem­ber sind dann die Sil­ber­bäl­le in den bei­den Ver­kaufs­stel­len bei Bücher Fried­rich am Holz­markt und in der Tou­ri­sten­in­for­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach in der Buch­bin­de­gas­se 5 erhält­lich. Auch über den Online­auf­tritt des Hei­mat­ver­san­des hej​.mart​.de kann der Baum­schmuck ab 12. Dezem­ber bezo­gen werden.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu den bei­den Weih­nachts­märk­ten auf denen die Plas­sen­burg-Christ­baum­ku­geln ver­kauft wer­den fin­det sich unter fol­gen­den Links:

http://​www​.dgh​-lehen​thal​.com/​D​G​H​/​T​e​r​m​i​ne/

und