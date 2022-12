Sel­ber Wöl­fe mit anspruchs­vol­len Pro­gramm: Am Frei­tag geht es in den Breis­gau zum EHC Frei­burg und am Sonn­tag kommt der Tabel­len­füh­rer nach Selb

Am Frei­tag steht die wei­te­ste Aus­wärts­fahrt zu einem unan­ge­neh­men Geg­ner an. Am Sonn­tag fei­ern die Wöl­fe im Rah­men des Heim­spiels gegen die Kas­sel Hus­kies ein gro­ßes Advents-Event für Groß und Klein. Der Ein­tritt für Kin­der- und Jugend­li­che ist auf allen Plät­zen stark redu­ziert. Ein­tritts­kar­ten für die Par­tie gegen Kas­sel gibt es online unter https://​www​.sel​ber​wo​el​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk oder an der Abend­kas­se. Bei­de Spie­le wer­den zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit übertragen.

Form­kur­ve

Licht und Schat­ten für die Sel­ber Wöl­fe am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de: Zuhau­se fei­er­te das Wolfs­ru­del einen ver­dien­ten Sieg nach Ver­län­ge­rung über den hoch­fa­vo­ri­sier­ten ESV Kauf­beu­ren, um dann am Sonn­tag eine deut­li­che Schlap­pe beim Tabel­len­nach­barn in Heil­bronn zu kas­sie­ren. Damit riss die 5 Spie­le andau­ern­de Sie­ges­se­rie der Wöl­fe. Das Ziel muss nun lau­ten, mög­lichst bereits ab Frei­tag eine neue Sie­ges­se­rie zu star­ten. Und die­ses Ziel haben die Man­nen von Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler klar vor Augen. Der EHC Frei­burg war zuletzt ähn­lich gut drauf als die Sel­ber Wöl­fe und gewan­nen 4 ihrer letz­ten 6 Spie­le. Die glei­che Aus­beu­te mach­ten die Kas­sel Hus­kies, die aktu­ell das Maß der Din­ge in der DEL2 sind.

Sta­ti­stik

Die Sel­ber Wöl­fe bele­gen mit 30 Punk­ten wei­ter­hin Tabel­len­rang 11, Frei­burg mit 36 Punk­ten Rang 8 und Kas­sel mit 54 Punk­ten Platz 1. Frei­burg hat im Ver­gleich zu Selb und Kas­sel ein Spiel weni­ger absol­viert. Kas­sel stellt aktu­ell mit Tri­stan Keck (18 Tref­fer) auch den besten Tor­schüt­zen der DEL2. Frei­burgs Tor Immo folgt hier mit 14 Tref­fern auf Rang 5 und Selbs Nick Miglio mit 13 Tor­er­fol­gen auf Rang 7. Die Hin­spie­le ende­ten wie folgt: Kas­sel Hus­kies vs. Sel­ber Wöl­fe 2:3 nach Ver­län­ge­rung (am 18.09.2022) Sel­ber Wöl­fe vs. EHC Frei­burg 3:5 (am 21.10.2022) Leon Fern blickt vor­aus Leon Fern: „Am Frei­tag gegen Kauf­beu­ren haben wir ein Spiel mit Kampf und Lei­den­schaft aufs Eis gebracht und wir haben ein Eis­hockey gezeigt, das uns auch in den Spie­len davor erfolg­reich gemacht hat. Zum Spiel in Heil­bronn am Sonn­tag möch­te ich gar nicht mehr viel sagen. Da lief nicht viel zusam­men. Aber das haben wir auch schon abge­hakt. Am Frei­tag bei der wei­te­sten Aus­wärts­fahrt nach Frei­burg und am Sonn­tag zuhau­se gegen Kas­sel ste­hen zwei sehr har­te Spie­le auf dem Pro­gramm. Aber wir wol­len ein­fach wie­der schau­en, dass wir den Kampf und die Lei­den­schaft auf das Eis brin­gen, und die Sachen umset­zen, die uns in der Sie­ges­se­rie erfolg­reich gemacht haben. Und dann wol­len wir auch die­ses Wochen­en­de wie­der Punk­te holen.“

Lin­eup

Kei­ne guten Nach­rich­ten gibt es aus dem Laza­rett zu ver­mel­den: Zusätz­lich zu den schon län­ger aus­fal­len­den Spie­lern Richard Gel­ke, Max Gim­mel und Feo­dor Boi­ar­chi­nov, rei­hen sich neu Mar­tin Hlo­zek, Micha­el Schaaf sowie Niki­ta Nau­mann in die Ver­letz­ten­li­ste ein. Aus Bie­tig­heim stößt Lucas Fla­de wie­der zum Wolfsrudel.

Rah­men­pro­gramm am Sonntag

Am Sonn­tag beginnt das Spiel bereits um 16:00 Uhr (Ein­lass ab 14:30 Uhr). Wir wer­den das kuli­na­ri­sche Ange­bot stark erwei­tern. Unter ande­rem wird es Lecke­res vom Grill, Bur­ger und auch süße Köst­lich­kei­ten geben. Natür­lich darf auch – wie es sich im Advent gehört – der Glüh­wein nicht feh­len. Zur offi­zi­el­len Ein­wei­hung des Fami­li­en­blocks ermög­licht der Namens­spon­sor und Spon­sor of the Match FORMEO­TEC eine Redu­zie­rung der Ticket­prei­se für Kin­der und Jugend­li­che um je EUR 3,00 auf allen Plät­zen. Es wird in der Drit­tel­pau­se ein Tor­wand­schie­ßen statt­fin­den, wir bekom­men Besuch vom Niko­laus und einer Schar Advent­s­en­gel, die 50:50-Lotterie wird mit vie­len zusätz­li­chen attrak­ti­ven Prei­sen auf­ge­wer­tet und im Anschluss an das Spiel kann das Eis noch für zwei Stun­den von allen Zuschau­ern bei frei­em Ein­tritt im Rah­men eines öffent­li­chen Laufs erobert wer­den. Dar­über hin­aus wird es noch eini­ge wei­te­re Attrak­tio­nen geben, die wir vor­ab aber noch nicht ver­ra­ten wollen.