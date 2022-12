Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eckental/​Eckenhaid – In der Sie­ben­bür­gen­stra­ße, auf Höhe Haus­num­mer 37, wur­de im Zeit­raum vom 06.12.2022, gegen 20.45 Uhr, bis zum 07.12.2022, gegen 07.45 Uhr, der gepark­te Pkw der Geschä­dig­ten ange­fah­ren. Hier­bei wur­de die lin­ke Fahr­zeug­sei­te stark beschä­digt, die Höhe des Sach­scha­dens beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich danach uner­laubt vom Unfall­ort. Wer Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, wird gebe­ten sich unter der Tel. 09131/760514 bei der Poli­zei Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Hem­ho­fen – Rol­ler­dieb­stahl in der Hauptstraße

Ver­mut­lich in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te gleich drei Motor­rol­ler aus einer Garage/​Hofeinfahrt in der Haupt­stra­ße in Hem­ho­fen. Die Unbe­kann­ten scho­ben die­se zu einem Spiel­platz in die Bai­ers­dor­fer Stra­ße und lie­ßen die nicht funk­ti­ons­fä­hi­gen Rol­ler letzt­lich dort zurück. Nun ermit­telt die Poli­zei Höchstadt wegen Haus­frie­dens­bruch und Dieb­stahl. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Wachen­roth – 55 Weih­nachts­bäu­me geklaut

Am Diens­tag­vor­mit­tag ent­wen­de­te ein bis­lang Unbe­kann­ter ins­ge­samt 55 Nord­mann­tan­nen von einer Fir­ma in Wachen­roth. Die Bäu­me waren für den Weih­nachts­ver­kauf vor­ge­se­hen und wur­den offen­sicht­lich mit einem Anhän­ger abtrans­por­tiert. Der Fir­ma ent­stand dadurch ein Scha­den in Höhe von über 1200.- Euro. Nun hat die Poli­zei Höchstadt die Ermitt­lun­gen wegen des Dieb­stahls auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Höchstadt a.d.Aisch – Beim Aus­par­ken gleich zwei Pkw beschädigt

Am Mitt­woch zur Mit­tags­zeit park­te ein 85 jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis Neu­stadt a.d. Aisch mit sei­nem Pkw der Mar­ke Nis­san von einem Park­platz eines Dis­coun­ters in der Rothen­bur­ger Stra­ße aus. Dabei tou­chier­te er gleich zwei gepark­te Fahr­zeu­ge und ver­ur­sach­te an die­sen Sach­scha­den in Höhe von ca. 2500.- Euro. Anschlie­ßend fuhr der 85-jäh­ri­ge Mann ohne sich dar­um zu küm­mern davon. Pas­san­ten hat­ten den Vor­fall beob­ach­tet, konn­ten den Mann aber nicht zum Anhal­ten bewe­gen. An der Hal­ter­an­schrift wur­de der 85 Jäh­ri­ge mit sei­nem Pkw ange­trof­fen und mit dem Sach­ver­halt kon­fron­tiert. In wie weit er die Zusam­men­stö­ße bemerkt hat­te ist nun Gegen­stand der Ermitt­lun­gen wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.