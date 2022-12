Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

SCHÖN­BRUNN. Unbe­kann­te ver­such­ten die Kel­ler­tü­re eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Pfar­rer-Krapp-Stra­ße auf­zu­bre­chen. Die Täter schei­ter­ten jedoch und zogen ohne Beu­te wie­der von dan­nen. Der hin­ter­las­se­ne Scha­den beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Wer hat in der Zeit von 3. bis 7. Dezem­ber ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BUT­TEN­HEIM. Vom Kreis­ver­kehr kom­mend in Rich­tung Orts­mit­te war am Mitt­woch­abend, 19 Uhr, ein 28-jäh­ri­ger Klein­trans­por­ter-Fah­rer unter­wegs. Ein frei­lau­fen­der Hund rann­te plötz­lich über die Fahr­bahn und wur­de vom Fahr­zeug erfasst. Die Hun­de­hal­te­rin befand sich in unmit­tel­ba­rer Nähe und ent­fern­te sich mit dem Tier, ohne ihre Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen. Der am Klein­trans­por­ter ent­stan­de­ne Scha­den wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

BAU­NACH. Eine böse Über­ra­schung erleb­te ein Fahr­zeug­be­sit­zer am Mitt­woch­mit­tag. Als der 55-Jäh­ri­ge mit sei­nem in der Burg­stra­ße gepark­ten Pkw, Opel Mok­ka, weg­fah­ren woll­te, muss­te er fest­stel­len, dass die lin­ke Heck­sei­te beschä­digt war. Offen­sicht­lich stieß zwi­schen Diens­tag­abend, 20.30 Uhr, und Mitt­woch­mit­tag, 12.45 Uhr, ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen das schwar­ze Fahr­zeug. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 2.000 Euro zu küm­mern und die Poli­zei zu infor­mie­ren, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

WALS­DORF. Glück­li­cher­wei­se unver­letzt blie­ben zwei Fahr­zeug­füh­rer bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Mitt­woch­mor­gen ereig­ne­te. An der Kreu­zung Tüt­schen­ge­reu­ther Straße/​Steigerwaldstraße über­sah eine 21-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin beim Abbie­gen den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw, Fiat, eines 54-Jäh­ri­gen. Im Kreu­zungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Ins­ge­samt ent­stand ein Unfall­scha­den von ca. 4.000 Euro.

Son­sti­ges

VOIT­MANNS­DORF. Wäh­rend der Fahrt von Königs­feld in Rich­tung Scheß­litz löste sich am Mitt­woch­mor­gen von einem Pkw, VW Arte­on, das lin­ke vor­de­re Rad, nach­dem die 27-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin ein Rau­schen bemerkt hat­te. Als die Fah­re­rin anhielt, muss­te sie fest­stel­len, dass alle fünf Rad­mut­tern auf der Stra­ße lagen. Offen­sicht­lich locker­te ein Unbe­kann­ter zwi­schen Diens­tag­abend, 17 Uhr, und Mitt­woch­mor­gen, 06.45 Uhr, die Rad­mut­tern. Das Fahr­zeug stand im Car­port eines Anwe­sens. Der nicht mehr fahr­be­rei­te Pkw, an dem Scha­den von ca. 6.000 Euro ent­stand, muss­te abge­schleppt werden.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen an dem schwar­zen Auto beob­ach­tet? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Auf­fahr­un­fall mit hohem Sachschaden

Alten­dorf. Am Mitt­woch­mor­gen fuhr der 60-jäh­ri­ge Fah­rer eines Seat die A73 in Rich­tung Feucht und erkann­te das ver­kehrs­be­ding­te stär­ke­re Brem­sen eines vor­aus­fah­ren­den 22-jäh­ri­gen BMW-Fah­rers zu spät. Auf­grund sei­ner den Ver­kehrs­ver­hält­nis­sen unan­ge­pass­ten Geschwin­dig­keit bzw. zu gerin­gem Abstand fuhr er dem BMW hin­ten auf. Bei­de Insas­sen hat­ten Glück im Unglück und blie­ben unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den ist mit geschätz­ten 20.000 Euro jedoch hoch.

Beim Fahr­strei­fen­wech­sel einen Pkw gestreift und ein­fach weitergefahren

But­ten­heim. Am Mitt­woch­mit­tag war der 75-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW Golf auf der A73 in Rich­tung Suhl auf dem rech­ten Fahr­strei­fen unter­wegs. Vor ihm woll­te plötz­lich ein Seat Van vom lin­ken auf den rech­ten Fahr­strei­fen wech­seln und hat­te den Golf dabei offen­sicht­lich über­se­hen. Dabei kam es zu einem leich­ten Zusam­men­stoß. Wäh­rend der Geschä­dig­te am Stand­strei­fen anhielt, fuhr der Van ein­fach wei­ter. Da das Kenn­zei­chen abge­le­sen wur­de, konn­te die 73-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin jedoch schnell ermit­telt wer­den. Am Golf ent­stand Sach­scha­den von ca. 3.000 Euro. Ein Straf­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort ist die Folge.

Auf­fahr­un­fall mit leich­ten Verletzungen

Bam­berg. Am frü­hen Mitt­woch­abend erkann­te die 71-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Opel das ord­nungs­ge­mä­ße Brems­ma­nö­ver eines vor­aus­fah­ren­den 84-jäh­ri­gen Golf-Fah­rers zu spät als Bei­de hin­ter­ein­an­der die A73 in der Bau­stel­le auf Höhe Bam­berg-Ost befuh­ren. Die Frau erlitt dabei glück­li­cher­wei­se nur leich­te Gelenk­schmer­zen und der Geschä­dig­te blieb unver­letzt. Der Scha­den sum­miert sich auf ca. 5.000 Euro.

Schlei­er­fahn­der kon­trol­lie­ren Fah­rer ohne Fahrerlaubnis

Elt­mann. Am Mitt­woch­mit­tag kon­trol­lier­ten Schlei­er­fahn­der auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth den 42-jäh­ri­gen ukrai­ni­schen Fah­rer eines Mer­ce­des. Hier­bei stell­ten sie fest, dass er mit einer ungül­ti­gen Fahr­erlaub­nis unter­wegs war. Die Wei­ter­fahrt muss­te somit ein Mit­fah­rer über­neh­men, wel­cher einen pas­sen­den Füh­rer­schein vor­zei­gen konn­te. Fol­ge ist ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis. Da er einen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat, wur­de der Fah­rer nach Abschluss aller Maß­nah­men wie­der aus dem Poli­zei­ge­wahr­sam entlassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Ver­kehrs­row­dy durch Poli­zei gestoppt

BAY­REUTH. Ein 23 Jah­re alter Auto­fah­rer gefähr­de­te durch sei­ne rück­sichts­lo­se Fahr­wei­se gleich meh­re­re Verkehrsteilnehmer.

Am gest­ri­gen Abend, kurz nach 20:30 Uhr, konn­te ein 36 Jah­re alter Audi­fah­rer nur durch Ein­lei­ten einer Voll­brem­sung einen Zusam­men­stoß mit einem ande­ren Auto­fah­rer ver­mei­den. Der jun­ge Mann hat­te sich und sei­ne Fahr­kün­ste über­schätzt und bei einem Über­hol­vor­gang auf der Staats­stra­ße von Bay­reuth kom­mend, in Rich­tung Wei­den­berg das Auf­tau­chen eines Kreis­ver­kehrs nicht ein­be­rech­net. Der Mann scher­te kur­zer­hand so dicht vor dem Audi­fah­rer ein, der nur durch das Ein­lei­ten einer Gefah­ren­brem­sung, eine Kol­li­si­on ver­mei­den konn­te. Der 23 Jäh­ri­ge konn­te durch die Poli­zei gestoppt wer­den. Gegen ihn wird ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ein­ge­lei­tet. Rück­sichts­lo­ses Über­ho­len ist eine der soge­nann­ten sie­ben Tod­sün­den, die bei der Teil­nah­me im Stra­ßen­ver­kehr began­gen wer­den kön­nen. Der jun­ge Mann muss mit einer emp­find­li­chen Stra­fe und einem mög­li­chen Ent­zug sei­ner Fahr­erlaub­nis rechnen.

Betrun­ken im fal­schen Haus randaliert

BAY­REUTH. Eine 50 jäh­ri­ge Dame irr­te sich im Haus­ein­gang und schlägt Krawall.

Am gest­ri­gen Abend, gegen 17.30 Uhr ver­stän­dig­te ein 45 Jah­re alter Bay­reu­ther die Poli­zei, da eine alko­ho­li­sier­te Dame vor sei­ner Türe stand und lärm­te. Die Berausch­te tat laut­stark ihren Unmut kund, da es ihr nicht gelang, die ver­meint­lich eige­ne Woh­nungs­tü­re auf­zu­schlie­ßen. Das Pro­blem konn­te schnell gelöst wer­den. Recher­chen erga­ben, dass die Dame sich, ver­mut­lich auf­grund ihrer Alko­ho­li­sie­rung, ledig­lich im Haus­ein­gang geirrt hat­te. Die Poli­zei­be­am­ten beglei­te­ten die Frau in das Nach­bar­wohn­an­we­sen und brach­ten sie sicher in die rich­ti­ge Wohnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Herolds­bach. Am Mitt­woch­mor­gen fuhr eine 53-jäh­ri­ge Dacia-Fah­re­rin aus einer Tank­stel­le auf die Hau­se­ner Stra­ße und über­sah dabei eine 75-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin. Die­se stürz­te dabei und zog sich Prel­lun­gen im Bereich der Brust zu. Vom Ret­tungs­dienst wur­de sie ins Kran­ken­haus ver­bracht. Der Gesamtsach­scha­den beläuft sich auf 250,00 Euro.

Forch­heim. Als am Mitt­woch­nach­mit­tag eine 36-jäh­ri­ge Ford-Fah­re­rin von der Theo­dor-Heuss-Allee nach links in den Bahn­hofs­vor­platz abbie­gen woll­te, über­sah sie einen ent­ge­gen­kom­men­den 71-jäh­ri­gen Por­sche-Fah­rer, sodass es zum Zusam­men­stoß kam. Ver­letzt wur­de hier­bei glück­li­cher­wei­se nie­mand. Der Gesamtsach­scha­den wird mit ca. 3.500,00 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag­abend kam es erneut zu einer Unfall­flucht in der Stra­ße „Wein­hüt­ten“. Ein Zaun wur­de beschä­digt und ein Scha­den von ca. 1.500,00 Euro ver­ur­sacht. Wer Hin­wei­se auf den bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Zeit von Mitt­woch, 06:30 Uhr bis 14:30 Uhr, stell­te ein 17-Jäh­ri­ger sein schwarz-rotes Moun­tain­bike am Bahn­hof in Ker­s­bach ab. Als er nach der Schu­le dort­hin zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das Hin­ter­rad auf­ge­schlitzt hat­te. Es wur­de ein Scha­den von ca. 50,00 Euro ver­ur­sacht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Her­ren­lo­ser Pkw

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­mit­tag erhielt die Poli­zei eine Mit­tei­lung über einen Pkw, wel­cher seit meh­re­ren Stun­den mit lau­fen­den Motor auf dem Fried­hofpark­platz in der Hans-Diroll-Stra­ße geparkt sei. Vor Ort konn­te der Pkw VW Polo fest­ge­stellt wer­den. Die­ser war unver­sperrt und der Zünd­schlüs­sel steck­te. Im Hand­schuh­fach lagen die Zulas­sungs­be­schei­ni­gun­gen, wel­che durch die Poli­zei­be­am­ten zur Eigen­tums­si­che­rung sicher­ge­stellt wur­den. Der 28-jäh­ri­ge Besit­zer des Fahr­zeugs erhält eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten-Anzei­ge nach dem Baye­ri­schen Immissionsschutzgesetz.