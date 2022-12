Der Wild­park Hund­s­haup­ten ist auch an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen geöff­net. An Hei­lig­abend und Sil­ve­ster kann der Park von 10 Uhr bis 16 Uhr (letz­ter Ein­lass um 14 Uhr) besucht wer­den. Am 1. und 2. Weih­nachts­fei­er­tag ist von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Wer noch auf der Suche nach einem Weih­nachts­ge­schenk ist – der Wild­park Hund­s­haup­ten bie­tet auch Gut­schei­ne und Tier­pa­ten­schaf­ten an. Gut­schei­ne kön­nen über die Home­page des Wild­parks (https://​www​.wild​park​-hund​s​haup​ten​.de/) direkt bestellt sowie Tier­pa­ten­schaf­ten sofort abge­schlos­sen werden.