Auf­grund der Lage der Fei­er­ta­ge an Weih­nach­ten sind alle Wert­stoff­hö­fe des Land­krei­ses an Hei­lig­abend, 24.12.2022, und an Sil­ve­ster, 31.12.2022, geschlos­sen. Am Sams­tag, 07.01.2023, sind die Wert­stoff­hö­fe in Bir­kach, Stein­bach am Wald, Stein­wie­sen, Pres­sig, Mit­witz und Teu­schnitz geöffnet.

Die Wert­stoff­hö­fe in Küps, Lud­wigs­stadt, Markt­ro­dach, Nord­hal­ben, Tettau und Wal­len­fels blei­ben hin­ge­gen wie bereits in der Ver­gan­gen­heit im Janu­ar geschlossen.

Eine Über­sicht über alle Öff­nungs­zei­ten der Wert­stoff­hö­fe im Jahr 2023 befin­det sich auf der Rück­sei­te der Abfuhr­ka­len­der und auf der Home­page des Land­rats­am­tes unter www​.land​kreis​-kro​nach​.de.