Das Kino ODE­ON strahlt in Koope­ra­ti­on mit den Muse­en der Stadt Bam­berg den Dis­ney­film „Der Nuss­knacker und die vier Rei­che“ mit Mor­gan Free­man aus

Lon­don, Ende des 19. Jahr­hun­derts: Zu Weih­nach­ten bekommt die auf­ge­weck­te Cla­ra (Macken­zie Foy) ein mecha­ni­sches Ei geschenkt, das ihr ihre kürz­lich ver­stor­be­ne Mut­ter Marie (Anna Made­ley) hin­ter­las­sen hat. Lei­der kann Cla­ra das Ei jedoch nicht öff­nen, denn das geht nur mit einem spe­zi­el­len Schlüs­sel – und den hat sie nicht. Doch auf der Weih­nachts­par­ty ihres Paten­on­kels Dros­sel­mey­er (Mor­gan Free­man) fällt er ihr urplötz­lich in die Hän­de, nur um kurz dar­auf von einer fre­chen Maus sti­bitzt zu wer­den. Cla­ra nimmt die Ver­fol­gung des klei­nen Nagers auf und lan­det dabei in einer magi­schen Welt, die aus vier Rei­chen besteht und in der ein Kon­flikt schwelt: Die Zucker­fee (Kei­ra Knight­ley) will die Bewoh­ner der Rei­che vor der tyran­ni­schen Mut­ter Gigeon (Helen Mir­ren) beschüt­zen und stellt zu die­sem Zwecke eine Armee aus leben­dig gewor­de­nen Zinn­sol­da­ten auf, die gegen Gigeons Mäu­se­ar­mee antre­ten sol­len. Cla­ra schließt sich der Zucker­fee an, ver­gisst dabei aber nicht ihre eigent­li­che Mis­si­on: den Schlüs­sel zu finden…

Dis­ney-Real­ver­fil­mung nach dem klas­si­schen Bal­lett von Pjotr Iljitsch Tschai­kow­ski und E.T.A. Hoff­manns 1816 erschie­ne­ner Erzäh­lung „Nuss­knacker und Mausekönig“.

