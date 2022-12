Mem­mels­dorf zeigt sich fest­lich beim Weih­nachts­markt – sogar mit leben­der Krippe

Der belieb­te Mem­mels­dor­fer Weih­nachts­markt heu­er fin­det wie­der am Wochen­en­de des drit­ten Advents, also am 10. Dezem­ber von 16 bis 21 Uhr und am 11. Dezem­ber von 14 bis 20 Uhr, statt.

In der roman­ti­schen Atmo­sphä­re rund um die Pfarr­kir­che Maria Him­mel­fahrt wer­den an mehr als 25 fest­lich geschmück­ten Buden und Stän­den zahl­rei­che Ver­ei­ne, Ver­bän­de und Künst­ler aus der Groß­ge­mein­de ihre gro­ßen­teils selbst gefer­tig­ten Waren anbieten.

Besu­cher fin­den unter dem reich­hal­ti­gen Ange­bot aus Holz, Wol­le, Wachs, Tan­nen­zwei­gen und vie­lem mehr sicher­lich pas­sen­de Weih­nachts­ge­schen­ke und win­ter­li­che Acces­soires. Neben Honig und Käse wer­den auch Glüh­wein, Stol­len, Leb­ku­chen, Flamm­ku­chen, Piz­za, Brat­wür­ste und Gyros … angeboten.

Ein Künst­ler aus der Groß­ge­mein­de drech­selt vor Ort Weih­nachts­krip­pen, ein Erleb­nis für Groß und Klein!

Nach dem Got­tes­dienst wird am Sams­tag der Weih­nachts­markt durch die „Glen Reg­nitz Pipe Band“ ein­ge­läu­tet und anschlie­ßend durch 1. Bür­ger­mei­ster Gerd Schnei­der mit den Turm­blä­sern offi­zi­ell eröffnet.

Vor­weih­nacht­li­che Musik­stücke, dar­ge­bo­ten vom Musik­ver­ein Mem­mels­dorf, sor­gen für Stim­mung. Um 19 Uhr ertö­nen die Alp­horn­blä­ser weithin.

Am Sonn­tag wer­den im Pfarr­saal um 14 Uhr im 1. Ober­ge­schoss Kaf­fee und Kuchen zum Ver­kauf angeboten.

Zum Auf­takt des vor­weih­nacht­li­chen Pro­gramms bie­tet der Kin­der­chor des Gesang­ver­eins Lie­der­kranz Mem­mels­dorf im Pfarr­saal ab 14.30 Uhr stim­mungs­vol­le Weih­nachts­lie­der dar. Die Weih­nachts­markt­be­su­cher sind auch ein­ge­la­den, von 15.30 bis 16.30 Uhr in der wun­der­schö­nen Pfarr­kir­che ein advent­li­ches Kon­zert zu genießen!

Ab 17 Uhr kön­nen Sie dem advent­li­chen Sin­gen des Gesang­ver­eins Mem­mels­dorf lauschen.

Krip­pe, Advents­brun­nen und beleuch­te­te Fen­ster machen ´s heimelig

Als Beson­der­heit für die klei­nen Besu­cher und auch für die jung­ge­blie­be­nen Gro­ßen gibt es eine leben­de Krippe.

Am Sonn­tag gegen 20 Uhr wer­den die bei­den stim­mungs­vol­len Nach­mit­ta­ge dann ihr Ende finden.

Beim Spa­zier­gang durch den Ort kön­nen Sie auch den Advents­kranz­brun­nen vor dem Rat­haus Mem­mels­dorf und eini­ge beleuch­te­te Advents­fen­ster entdecken!

Ver­an­stal­ter des Weih­nachts­mark­tes ist die Gemein­de­ver­wal­tung Memmelsdorf.

Besu­cher aus nah und fern sind ganz herz­lich will­kom­men, in der weih­nacht­lich geschmück­ten und archi­tek­to­nisch reiz­vol­len Umge­bung Advents­zau­ber zu erle­ben und den All­tag hin­ter sich zu lassen!

Weih­nachts­markt der Gemein­de Mem­mels­dorf auf dem Pfarr­hof – Pro­gramm 2022

Sams­tag, 10.12.2022

16.00 Uhr Gottesdienst

17.00 Uhr Offi­zi­el­le Eröff­nung durch die Glen Reg­nitz Pipe Band, anschlie­ßend Anspra­che des Bür­ger­mei­sters Schnei­der mit Turmbläser

17.30 Uhr Vor­weih­nacht­li­che Musik­stücke mit dem Musik­ver­ein Memmelsdorf

19.00 Uhr Alphornbläser

ca. 21.00 Uhr Ende des Weihnachtsmarktes

Sonn­tag, 11.12.2022

14.00 Uhr Kaf­fee und Kuchen im Pfarr­saal (1. OG)

14.30 Uhr Weih­nachts­lie­der mit dem Kin­der­chor des Gesang­ver­eins Lie­der­kranz Mem­mels­dorf (im Pfarrsaal)

15.30 – 16.30 Uhr Advent­li­ches Kon­zert in der Pfarrkirche

17.00 Uhr Advent­li­ches Sin­gen mit dem Gesang­ver­ein Memmelsdorf

Ca. 20.00 Uhr Ende des Weihnachtsmarktes

Ände­run­gen vorbehalten.

