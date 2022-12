Zum Jah­res­fahr­plan­wech­sel ab dem 11. Dezem­ber 2022 gibt es wie­der eini­ge Ände­run­gen in den Fahr­plä­nen des Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs im Land­kreis Forchheim.

Bei der Bus­li­nie 206 begin­nen die Fahr­ten Mo-Fr um 5:10 und 8:13 Uhr ab Forch­heim Bur­ker-/Still­stra­ße nach Forch­heim neu um 5:09 und 8:12 Uhr an der

Hal­te­stel­le Burk Am Schellenberg.

Bei der Bus­li­nie 208 ist bei den Fahr­ten von Fr auf Sa und Sa auf So um 1:18 Uhr von Erlan­gen nach Bai­ers­dorf der Ein­stieg bis ein­schließ­lich Busbahnhof

Buckenhof/​Spardorf möglich.

Bei der Bus­li­nie 209 wur­den meh­re­re Fahr­ten wegen Zug­an­schluss um weni­ge Minu­ten frü­her gelegt.

Bei der Bus­li­nie 213 ver­kehrt die Fahrt an Sa um 5:58 Uhr von Forth nach Eschen­au 4 Minu­ten frü­her, die neue Abfahrts­zeit lau­tet 5:54 Uhr.

Bei der Bus­li­nie 219 wird die neue Hal­te­stel­le „Grä­fen­berg Am Schön­feld“ ein­ge­rich­tet. Die­se befin­det sich im Nor­den von Grä­fen­berg auf dem Parkplatz

des Rewe-Mark­tes, und wird durch Midi­bus-Fahr­ten im Zeit­raum Mo-Fr von ca. 8:00 bis ca. 17:00 Uhr ange­fah­ren. Für Fahr­gä­ste aus Hilt­polt­stein und

Grä­fen­berg besteht somit die Mög­lich­keit, jeweils am Vor­mit­tag sowie am Nach­mit­tag für ca. 1 Stun­de Ein­käu­fe erle­di­gen zu können.

Bei der Bus­li­nie 220 wur­den meh­re­re Fahr­ten wegen Zug­an­schluss um weni­ge Minu­ten spä­ter gelegt. Des Wei­te­ren wur­de der Hal­te­stel­len­ver­lauf bei mehreren

Fahr­ten zur Schu­le Eggols­heim korrigiert.

Bei der Bus­li­nie 222 bei Fahrt Mo-Fr an S um 6:43 Uhr von Egloff­stein nach Bärn­fels wird die Hal­te­stel­le Ham­mer­bühl um 6:59 Uhr bei Bedarf nur zum

Aus­stei­gen zusätz­lich bedient. Die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 6:53 Uhr ab Klein­ge­see Ost nach Eber­mann­stadt bedient Ham­mer­bühl zusätz­lich um 7:02 Uhr.

Bei der Bus­li­nie 223 ver­kehrt die Fahrt Mo-Fr um 4:58 Uhr 4 Minu­ten frü­her, somit kann in Ver­bin­dung mit Aus­stieg bereits an der Hal­te­stel­le „Forch­heim

Eisen­bahn­un­ter­füh­rung“ der RE um 5:53 Uhr Rich­tung Nürn­berg erreicht wer­den. Die neue Abfahrts­zeit lau­tet 4:54 Uhr.

Bei der Bus­li­nie 226 bedie­nen die Fahr­ten Mo-Fr an Schul­ta­gen um 13:49 und 16:10 Uhr von Grä­fen­berg in Rich­tung Egloff­stein die Hal­te­stel­le „Grä­fen­berg

Schul­zen­trum“ um 13:53, bzw. 16:14 Uhr bei Bedarf nur zum Aussteigen.

Bei der Bus­li­nie 234 wird bei den Fahr­ten Mo-Fr an Schul­ta­gen um 11:05 und 12:05 Uhr von Eber­mann­stadt nach Bir­ken­reuth die Hal­te­stel­le „Kann­dorf“

zusätz­lich um 11:23 Uhr bei Bedarf nur zum Aus­stei­gen und 12:23 Uhr bedient.

Bei der Bus­li­nie 236 ver­kehrt die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 17:00 Uhr von Eber­mann­stadt nach Wei­lers­bach wegen Zug­an­schluss aus Rich­tung Forchheim

1 Minu­te spä­ter. Die neue Abfahrts­zeit lau­tet 17:01 Uhr. Die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 17:22 Uhr von Abzwei­gung Rei­fen­berg nach

Eber­mann­stadt ver­kehrt 1 Minu­te spä­ter. Die neue Abfahrts­zeit lau­tet 17:23 Uhr.

Bei der Bus­li­nie 260 wird die neu ein­ge­rich­te­te Hal­te­stel­le „Forch­heim Ber­tels­wei­her“ an Mo-Sa bei allen Fahr­ten in bei­den Fahrt­rich­tun­gen zusätzlich

bedient. Die neue Hal­te­stel­le befin­det sich süd­lich von Forch­heim im Anschluss an das Gewer­be­ge­biet „San­däcker“ Rich­tung Kersbach.

Bei der Bus­li­nie 261 wird die Hal­te­stel­le „Forch­heim BRK-Heim“ umbe­nannt in „Forch­heim Hainbrunnenpark“.

Bei der Bus­li­nie 265 wird bei den Van-Fahr­ten („Ein­kaufs­fahr­ten“) zusätz­lich die Hal­te­stel­le Pautz­feld Kir­che bedient. Im Bereich der Haltestelle

„Eggols­heim Ein­kaufs­zen­trum“ wur­den teil­wei­se Fahr­we­ge geändert.

Bei der Bus­li­nie 266 wur­den im Bereich der Hal­te­stel­le „Forch­heim Apo­the­ken­stra­ße“ teil­wei­se Fahr­zeit­kor­rek­tu­ren vor­ge­nom­men. Die Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten sich über die geän­der­ten Fahr­plä­ne zu informieren.

Alle Fahr­plä­ne und Aus­künf­te zu Ver­bin­dun­gen erhal­ten Sie über die Home­page des VGN unter www​.vgn​.de.