Plä­ne vor­ge­stellt: Erwei­te­rung des Stand­or­tes am Bru­der­wald soll die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in Bam­berg sichern und ausbauen

Das Kli­ni­kum Bam­berg soll zukünf­tig am Stand­ort Bru­der­wald zu einem neu­en Gesund­heits­cam­pus erwei­tert wer­den. Das dafür erfor­der­li­che Bebau­ungs­plan-Kon­zept wur­de nun am Mitt­woch, 7. Dezem­ber 2022, im Bau- und Werk­se­nat vor­ge­stellt. „Mit der Stand­ort-Erwei­te­rung des Kli­ni­kums gewinnt die Gesund­heits­stadt Bam­berg wei­ter an Pro­fil“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Er spricht von einem „zukunfts­wei­sen­den Schritt, der für die gesam­te Regi­on eine gro­ße Bedeu­tung hat“.

Erste Über­le­gun­gen für den Aus­bau des Stand­or­tes gibt es bereits seit 2015. Schon damals ergab eine Erhe­bung, dass die bestehen­den Ange­bo­te für den medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­be­darf der Bam­ber­ger Bevöl­ke­rung bis 2030 ange­passt wer­den müs­sen. Die geplan­ten Ver­sor­gungs­an­ge­bo­te im neu­en Cam­pus soll die Gesund­heits­ver­sor­gung der Regi­on zukunfts­si­cher machen. Wach­sen­der Bedarf besteht unter ande­rem in den Berei­chen Psych­ia­trie, Reha­bi­li­ta­ti­on, ambu­lan­te Ein­rich­tun­gen und Alten­pfle­ge. Die Erwei­te­rung des Are­als soll im west­li­chen Bereich des Kli­ni­kums am Bru­der­wald bis zur Wai­zen­dor­fer Stra­ße erfolgen.

„Mit dem neu­en Gesund­heits­cam­pus wird ein „Ein-Stand­ort-Kon­zept“ umge­setzt. Dabei sind an einem zen­tra­len Stand­ort Ange­bo­te für alle Ver­sor­gungs­for­men ver­füg­bar: von der sta­tio­nä­ren Akut­ver­sor­gung, über die ambu­lan­te Behand­lung, Tages­be­hand­lung und Tages­kli­nik bis hin zur Reha­bi­li­ta­ti­on und Pfle­ge“, erklärt Xaver Frau­en­knecht, Vor­sit­zen­der des Vor­stan­des der Sozi­al­stif­tung Bamberg.

Der Aus­bau des Are­als wird schritt­wei­se erfol­gen. Auf­grund des hohen Bedarfs an psych­ia­tri­schen Behand­lungs­mög­lich­kei­ten wird die Erwei­te­rung 2024 mit der Pla­nung neu­er und groß­zü­gi­ger Räum­lich­kei­ten für die Psych­ia­trie star­ten. Bau­be­ginn soll 2027 sein. Der Cam­pus bie­tet zusätz­lich Platz für eine neue Hoch­schu­le für Gesund­heits­be­ru­fe, um den Aus­bil­dungs­stand­ort Bam­berg wei­ter auszubauen.

„Die Erwei­te­rung des Kli­ni­kums am Bru­der­wald mit den neu­en Ein­rich­tun­gen soll auch hel­fen, dem Fach­kräf­te­man­gel zu begeg­nen und das erfor­der­li­che Per­so­nal zu gewin­nen“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke.

Der Master­plan für den neu­en Gesund­heits­cam­pus am Bru­der­wald wur­de von JWSD Archi­tek­ten Köln in Zusam­men­ar­beit mit dem Büro BFS+ Bam­berg und Team 4 Nürn­berg ent­wickelt. Im Rah­men der Pla­nung wur­den inten­si­ve Unter­su­chun­gen zu ver­kehrs­be­zo­ge­nen, immis­si­ons- und natur­schutz­fach­li­chen sowie wei­te­ren Schwer­punkt­the­men durch­ge­führt und berück­sich­tigt. Ein wich­ti­ger Aspekt ist dabei eine zwei­te Anbin­dung des Gesund­heits­cam­pus über die Wai­zen­dor­fer Stra­ße, wel­che das Ver­kehrs­auf­kom­men über die Bug­er Stra­ße redu­zie­ren soll. Die Inter­es­sen des vor­han­de­nen Wohn­ge­biets am Bru­der­wald sol­len in den Pla­nun­gen berück­sich­tigt werden.

Bür­ger­dia­log am 17. Januar

Im Rah­men eines umfang­rei­chen und trans­pa­ren­ten Bür­ger­be­tei­li­gungs­ver­fah­ren kön­nen inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger nähe­re Infor­ma­tio­nen über den künf­ti­gen Bebau­ungs­plan des Gesund­heits­cam­pus ein­ho­len und ihre Anlie­gen im Rah­men einer Dia­log­ver­an­stal­tung am Diens­tag, 17. Janu­ar 2023, vor­tra­gen. Auf Grund des begrenz­ten Plat­zes ist eine Anmel­dung für die Dia­log­ver­an­stal­tung erfor­der­lich. Die­se ist ab Mitt­woch, 14. Dezem­ber, unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​k​l​i​n​i​k​e​r​w​e​i​t​e​r​ung möglich.

Die Dia­log­ver­an­stal­tung dient im Rah­men des Bebau­ungs­plan­ver­fah­rens als Auf­takt­ter­min zur früh­zei­ti­gen Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum förm­li­chen Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren, unter ande­rem Aus­le­gungs­fri­sten, ver­füg­ba­re Plan­un­ter­la­gen, zustän­di­ge Ansprech­part­ner etc., kön­nen der Bekannt­ma­chung im Amts­blatt am 16. Dezem­ber 2022 ent­nom­men wer­den. Auch online ist eine infor­mel­le Betei­li­gung an dem wei­te­ren Pla­nungs­pro­zess über die Platt­form www​.bam​berg​-gestal​ten​.de ab 9. Janu­ar möglich.