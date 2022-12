Alle Jah­re wie­der kommt das Chri­stus­kind… und macht nichts als Ärger

Ste­phan Bau­er spielt „Weih­nach­ten fällt aus! Josef gesteht alles!“ am Don­ners­tag, 8. Dezem­ber 2022 um 20 Uhr im Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Strei­ten­de Fami­li­en, bren­nen­de Tan­nen­bäu­me und gestress­te Men­schen, die in der Vor­weih­nachts­zeit durch Innen­städ­te het­zen, auf der ver­zwei­fel­ten Suche nach Geschen­ken. Wenn wir ehr­lich sind, hat man in der Advents­zeit den Ein­druck, Beth­le­hem war eine Filia­le von REWE. Und wenn dann alle fix und fer­tig sind vom Ein­kaufs­ma­ra­thon, fällt am Hei­lig­abend die Fami­lie ein: die allein­er­zie­hen­de Schwe­ster, die schlecht hören­de Oma und die zicki­ge Paten­tan­te mit ihrem Schoß­hünd­chen. Mama kocht, was das Zeug hält und Papa ist total genervt, weil die Gans nicht auf dem Tel­ler liegt, son­dern neben ihm sitzt. Idea­le Vor­aus­set­zun­gen für ein „rohes Fest“…

Ste­phan Bau­ers erstes Weih­nachts­pro­gramm ist die gna­den­los komi­sche Ant­wort auf die apo­ka­lyp­ti­schen Sei­ten des Weih­nachts­fe­stes – mit nur einem Ziel: dass es in die­ser Zeit wenig­stens ein­mal ordent­lich was zu lachen gibt. Raus also aus der Weih­nachts­de­pres­si­on! Lasst uns die­ses Fest mit der win­ter­li­chen Idyl­le, Tan­nen­baum und Schnee­flocken wie­der genie­ßen ‑solan­ge es der Kli­ma­wan­del noch zulässt. Denn spä­te­stens in 50 Jah­ren kommt der Weih­nachts­mann mit dem Surfbrett!

Kar­ten sind an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder unter www​.thea​terfi​f​ytfif​ty​.de.