Beglei­ten Sie EIN FRIE­DENS­FEU­ER ZUM ADVENT mit Ker­zen oder Later­nen in den Hän­den rund um Klein­ve­ne­dig in Bam­berg am 3. Advent, 11.12. um 18 Uhr!

Zu die­ser Ver­an­stal­tung laden neben den Kir­chen und der KHG Bam­berg auch das Inter­na­tio­na­le Künst­ler­haus Vil­la Con­cordia sehr herz­lich ein. Frie­dens­lich­ter wer­den auf der Reg­nitz schwim­men. Dazu ertönt vom Band die Kom­po­si­ti­on „Pray­er for the Ukrai­ne“ Valen­tyn Sil­ve­strovs, ein­ge­spielt von den Bam­ber­ger Symphonikern:

VALEN­TYN SIL­VE­STROVs Werk wur­de in die­sem Jahr mit dem Son­dersti­pen­di­um Ukrai­ne durch den Frei­staat Bay­ern aus­ge­zeich­net. Die­se Aus­zeich­nung hat­te dem Staats­mi­ni­ste­ri­um das Künst­ler­haus vor­ge­schla­gen: vil​la​-con​cordia​.de/​a​r​c​hiv

Inter­na­tio­na­les Künst­ler­haus Vil­la Con­cordia in Bamberg

2022/23 wird das Künst­ler­haus 25! 3‑Mi­nu­ten-Film von Phil­ipp See­feldt: 25 Jah­re Künst­ler­haus Vil­la Con­cordia. Künstler*innen der Berei­che Kunst, Lite­ra­tur und Musik sind seit April 2022 aus FRANK­REICH und Deutsch­land in Bam­berg und blei­ben 5 oder 11 Mona­te. Für das vom Frei­staat Bay­ern bezahl­te, ähn­lich wie ein Preis ver­ge­be­ne Sti­pen­di­um kön­nen sich Künst­ler nicht selbst bewer­ben. Die von einem Kura­to­ri­um Aus­ge­wähl­ten sind bereits eta­bliert; unter ihnen befin­den sich Komponist*innen, die z.B. mit dem Kom­po­ni­sten­preis der Ernst von Sie­mens Musik­stif­tung aus­ge­zeich­net waren (Hel­mut Lachen­mann u.a.), Träge*innen des Gos­la­rer Kai­ser­rings (Wieb­ke Siem) oder Nobelpreisträger*innen (Her­ta Mül­ler). Das Inter­na­tio­na­le Künst­ler­haus Vil­la Con­cordia gibt es seit 1997. Die ersten Sti­pen­dia­tin­nen und Sti­pen­dia­ten kamen 1998. Direk­to­rin ist seit 2010 die Lyri­ke­rin Nora-Euge­nie Gomringer.