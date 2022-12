Die Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW) instal­lie­ren an ins­ge­samt 17 Hal­te­stel­len im Stadt­ge­biet neue Kun­den­ter­mi­nals. An den Hal­te­stel­len Am Anger, Arca­den (2), Bahn­hof, Huge­not­ten­platz, Lan­ge­marck­platz, Mar­tin-Luther-Platz, Neu­er Markt, Zoll­haus und Bucken­hof erset­zen die­se die bis­he­ri­gen Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten. Am 8. Dezem­ber 2022 wur­den die ersten Ter­mi­nals an den Hal­te­stel­len Am Anger, Lan­ge­marck­platz, Zoll­haus, Bucken­hof und Neu­er Markt in Betrieb genom­men. Ziel der ESTW ist es, bis zum Jah­res­en­de an allen bis­he­ri­gen Stand­or­ten neue Ter­mi­nals aufzustellen.

Wei­te­re 7 Ter­mi­nals wer­den im neu­en Jahr an fol­gen­den Hal­te­stel­len instal­liert: For­schungs­zen­trum, Theo­dor-Heuss-Anla­ge, Sai­del­steig, Brücken­stra­ße, Lind­ner­stra­ße, Dechsendorf/​Weisendorfer Stra­ße und St. Johann.

Neben dem rein bar­geld­lo­sen Kauf von Fahr­schei­nen bie­ten die Kun­den­ter­mi­nals Echt­zeit­in­for­ma­tio­nen zu allen am Stand­ort ver­keh­ren­den Lini­en an. Das Ser­vice­an­ge­bot der Kun­den­ter­mi­nals soll ste­tig ver­bes­sert wer­den, so dass wei­te­re Aus­kunfts­funk­tio­nen, wie bei­spiels­wei­se zu VGN-Tari­fen oder Fahr­plan­än­de­run­gen, eben­falls abruf­bar sind. Weil Erlan­gen ein wich­ti­ger Uni­ver­si­täts- und Wirt­schafts­stand­ort ist, sol­len vie­le Infor­ma­tio­nen zukünf­tig auch in ande­ren Spra­chen zur Ver­fü­gung stehen.

Das Pro­jekt wird mit Bun­des­mit­teln aus dem För­der­pro­gramm „Digi­ta­li­sie­rung kom­mu­na­ler Ver­kehrs­sy­ste­me“ des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Digi­ta­les und Ver­kehr (BMDV) gefördert.