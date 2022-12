Die FDP Bam­berg Land hat für den Stimm­kreis 401 die Land­tags- und Bezirk­tags­kan­di­da­ten gewählt

Im ersten und zwei­ten Wahl­gang wur­den die Land­tags­kan­di­da­ten für das Direkt­man­dat und das Listen­man­dat gewählt. Ein­stim­mig gewählt wur­den Dani­el Reu­ter (Direkt) und Mar­tin Wün­sche (Liste).

Dani­el Reu­ter ist 22 alt, stammt aus Lit­zen­dorf, hat mit sei­nem Vater Gui­do Reu­ter die Start­Up Fac­to­ry in Bam­berg Hall­stadt gegrün­det und unter­stützt jun­ge Unter­neh­men beim Auf­bau einer eige­nen Fir­ma. Bei sei­ner Auf­ga­be im Land­tag für die FDP möch­te er vor allem das The­ma Mobi­li­tät vor­an­brin­gen: „Mei­ne Anfor­de­rung an die Mobi­li­tät in der Regi­on ist, dass sie uns tag­täg­lich zuver­läs­sig von A nach B bringt; egal, ob es ein kur­zer Aus­flug in die Stadt oder quer durchs Land ist – die Mög­lich­keit, mobil zu sein und auf eine Viel­zahl an Ver­kehrs­mit­tel zu einem fai­ren Preis zurück­zu­grei­fen, muss in mei­nen Augen für jeden Bür­ge­rin in vol­lem Umfang mög­lich sein!“

Im drit­ten und vier­ten Wahl­gang wur­den dar­auf­hin die Kan­di­da­ten für den Bezirks­tag Ober­fran­ken gewählt. Hier wur­den – eben­falls ein­stim­mig Sven Bach­mann (Direkt) und Alex­an­der Dre­mel (Liste) gewählt.

Sven Bach­mann ist in der Lokal­po­li­tik kein Unbe­kann­ter. Zuletzt kan­di­dier­te der 47-jäh­ri­ge Pro­duk­ti­ons­ma­na­ger im Wahl­kreis 236 als FDP Direkt­kan­di­dat für den Bun­des­tag. Als Vor­sit­zen­der des FDP-Orts­ver­band Zapfendorf/​Rattelsdorf/​Baunach, Stell­ver­tre­ten­der Kreis­vor­sit­zen­der der FDP Bam­berg und Mit­glied im Bezirks­vor­stand der FDP-Ober­fran­ken arbei­tet er inten­siv an der Aus­rich­tung der Libe­ra­len in der Region.

Bei sei­ner Bewer­bungs­re­de für die Bezirks­tags-Kan­di­da­tur leg­te er beson­de­ren Wert auf die sozia­len The­men: „Die Regi­on Bam­berg braucht star­ke Ent­schei­der im Bezirks­tag. Des­halb tre­te ich an, um aktiv mit­zu­ge­stal­ten. Aus mei­ner Sicht müs­sen wir beson­ders unse­re drit­te kom­mu­na­le Ebe­ne, den Regie­rungs­be­zirk Ober­fran­ken, stär­ken. Gera­de in der jet­zi­gen Zeit, wo alles teu­rer wird, ist es wich­tig unse­re Pfle­ge- und Sozi­al­ein­rich­tun­gen zu unter­stüt­zen. Tarif­ge­bun­de­ne Gehäl­ter in den Sozi­al­be­ru­fen und einen Per­so­nal­schlüs­sel an den Bedarf ange­passt sind mir wich­ti­ge Anliegen.“