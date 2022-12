Am Sonn­tag, 11. Dezem­ber 2022 ist wie­der Fahr­plan­wech­sel im euro­päi­schen Bahn­ver­kehr. Damit ändern sich auch vie­le Fahr­plä­ne von Bahn- und Bus­li­ni­en im Gebiet des VGN. Ab sofort sind die neu­en Ver­bin­dun­gen in der elek­tro­ni­schen Fahr­plan­aus­kunft unter www​.vgn​.de abruf­bar. Die Fahr­plä­ne der ein­zel­nen Lini­en kann man sich dort her­un­ter­la­den und aus­drucken. Auch in der App VGN Fahr­plan & Tickets ste­hen die aktu­el­len Daten zur Ver­fü­gung. Die hand­li­chen Fahr­plan­heft­chen des VGN wer­den bereits suk­zes­si­ve an die Kun­den­bü­ros ausgeliefert.

Mehr Fahr­ten im Schienenverkehr

Lang ersehnt waren die Fahr­ten für Nacht­schwär­mer im Netz der S‑Bahn Nürn­berg. Ab dem Fahr­plan­wech­sel ver­keh­ren den Näch­ten von Frei­tag auf Sams­tag, Sams­tag auf Sonn­tag sowie vor Fei­er­ta­gen die Züge der S1 bis S4 und der S6 bis cir­ca drei Uhr mor­gens, zum Teil noch danach.

Drei S‑Bahnen pro Stun­de fah­ren nach dem neu­en Fahr­plan auf der S1 im Strecken­ab­schnitt Nürn­berg – Erlan­gen. Mög­lich wird das durch die Inbe­trieb­nah­me der zusätz­li­chen Glei­se im Für­ther Bogen. Damit wird annä- hernd ein 20-Minu­ten-Takt erreicht. Die bis­he­ri­ge Express­bahn in der Haupt­ver­kehrs­zeit wird dage­gen abge­löst. Wegen Bau­ar­bei­ten für den Fern­ver­kehr kann der neue Takt aller­dings nur bis zum Früh­jahr 2023 ange­bo­ten wer­den. Danach sind bis zum Fahr­plan­wech­sel im Dezem­ber 2023 lei­der nur zwei S‑Bahnen pro Stun­de möglich.

Der Mün­chen-Nürn­berg-Express fährt an Wochen­en­den künf­tig durch­ge­hend im Stun­den­takt und ver­bin­det dadurch Nürn­berg und Allers­berg in nur 13 Minu­ten. Dafür ent­fällt an den Wochen­en­den die S5, die wei­ter­hin von Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen Nürn­berg und Allers­berg pendelt.

Zusätz­li­che Fahr­ten bie­tet agi­lis künf­tig von Mon­tag bis Frei­tag auf der Linie RB51 zwi­schen Neu­markt und Regens­burg an. Beson­ders im Berufs­ver­kehr wird es wei­te­re Fahr­ten geben. Als Kom­fort- und Ser­vice­ge­winn für die Fahr­gä­ste wur­de die Fahr­zeug­flot­te moder­ni­siert und mit WLAN ausgestattet.

Start von GoAhead Bayern

Zum Fahr­plan­wech­sel star­tet der neue Ver­kehrs­ver­trag „Augs­bur­ger Net­ze“ mit der VGN Linie RE 80 (bis­her RB 80) von Würz­burg über Ans­bach nach Treucht­lin­gen. Neu ist die umstei­ge­freie Direkt­ver­bin­dung der Linie wei­ter bis nach Augs­burg und Mün­chen. Betrie­ben wird die Ver­bin­dung von GoAhead Bay­ern. Damit ist nun bereits ein vier­tes Eisen­bahn­ver­kehrs­un­ter­neh­men im Ver­bund­raum unter­wegs. Die Fahr­gä­ste kön­nen sich neben der ver­bes­ser­ten Ver­bin­dung nach Augs­burg und Mün­chen auch über neue moder­ne Trieb­zü­ge von Sie­mens freuen.