In enger und ver­trau­ens­vol­ler Zusam­men­ar­beit zwi­schen dem Kreis­ver­band Bay­reuth des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes und der Stadt Bad Berneck wur­den fünf Defi­bril­la­to­ren in Orts­tei­len von Bad Berneck auf­ge­stellt. Am 4. Dezem­ber 2022 wur­de der Defi­bril­la­tor in Bärn­reuth der Bevöl­ke­rung präsentiert.

Defi­bril­la­to­ren sind ein wich­ti­ges Glied in der Ret­tungs­ket­te, wenn es dar­um geht, bei einem lebens­be­droh­li­chen Kam­mer­flim­mern zu hel­fen. Hier ist es lebens­wich­tig, dass in den ersten Minu­ten, die bis zum Ein­tref­fen von Ret­tungs­wa­gen und Not­arzt ver­ge­hen, ver­sucht wird, das Kam­mer­flim­mern mit einem Defi­bril­la­tor zu bekämp­fen. Ein erstes Mit­tel ist eine Herz­druck­mas­sa­ge. Hier gibt bei einem Not­ruf zur 112 der Dis­po­nent mit der soge­nann­ten Tele­fon­re­ani­ma­ti­on über das Tele­fon dem Lai­en­hel­fer ent­spre­chen­de Anlei­tun­gen und Hil­fe­stel­lun­gen. Über die erst vor weni­gen Tagen im Bezirk der Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach in Betrieb genom­me­ne Lebens­ret­ter APP kön­nen regi­strier­te Lai­en­hel­fer, die sich in Nähe zum Not­fall­ort auf­hal­ten, zur Hil­fe­lei­stung alar­miert werden.

Genau­so wich­tig ist es aber für Jeder­mann zu hel­fen und einen Defi­bril­la­tor an den Not­fall­ort zu brin­gen und ein­zu­set­zen. Hier kann die Leit­stel­le Infor­ma­tio­nen über den näch­sten Stand­ort eines Defi­bril­la­tors geben. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger soll­ten sich auch dar­über infor­mie­ren, wo der näch­ste Defi­bril­la­tor auf­ge­stellt ist. Auch kann die „Rot Kreuz Defi App“ auf das Han­dy gela­den wer­den, um sich zu infor­mie­ren, wo Defi­bril­la­to­ren sta­tio­niert sind.

Im Bezirk der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach gibt es rund 300 sol­cher Gerä­te, davon 100 sol­che, wie sie in Bad Berneck in Betrieb genom­men wur­den. Bei die­sen Gerä­ten ist die Beson­der­heit, dass mit einem Knopf­druck Tele­fon­kon­takt zur Inte­grier­ten Leit­stel­le her­ge­stellt und ein Not­ruf abge­setzt wer­den kann. Damit immer zuerst der Not­ruf abge­setzt wird, kann der Defi­bril­la­tor nur dann ent­nom­men wer­den, wenn die Leit­stel­le das Tür­chen des Gehäu­ses nach Ent­ge­gen­nah­me des Not­ru­fes freischaltet.