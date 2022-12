In der Vor­weih­nachts­zeit öff­net in Bay­reuth eine Gale­rie der beson­de­ren Art. In drei leer­ste­hen­den Laden­ge­schäf­ten in der Eysser­haus­pas­sa­ge stel­len vier Initia­ti­ven ihre Pro­jek­te und Pro­duk­te aus, die unter­schied­li­cher nicht sein könn­ten. Spon­tan und kurz­fri­stig orga­ni­siert durch das Regio­nal­ma­nage­ment von Stadt und Land­kreis Bay­reuth, fan­den sich das forum1.5, der Histo­ri­sche Ver­ein für Ober­fran­ken, die Künst­le­rin­nen Chri­stel Goll­ner und Elfi Hüb­ner sowie der neu gegrün­de­te För­der­ver­ein Indu­strie­mu­se­um Bay­reuth zusam­men, um dem Leer­stand in der Eysser­haus­pas­sa­ge mit einer krea­ti­ven Zwi­schen­nut­zung zu begeg­nen. Am Don­ners­tag, 8. Dezem­ber 2022, um 16 Uhr, wird der offi­zi­el­le Start­schuss für die tem­po­rä­re Zwi­schen­nut­zung gegeben.

Die Aus­stel­lung ist ein Pro­jekt der Leer­stand­s­in­itia­ti­ve Stadt-Land-Raum der Regi­on Bay­reuth. Ihr Ziel ist es, mög­li­che Nut­zer für aktu­el­le Leer­stän­de zu fin­den und mit Hil­fe von Aktio­nen wie die­ser auf ent­spre­chen­de Räum­lich­kei­ten auf­merk­sam zu machen. Sie wird geför­dert mit Mit­teln des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Energie.

Ange­trie­ben von den Her­aus­for­de­run­gen der Sied­lungs­ent­wick­lung – inner­städ­ti­sche Leer­stän­de, Flä­chen­ver­sie­ge­lung, feh­len­de Bau­grund­stücke – unter­stüt­zen Stadt und Land­kreis Bay­reuth die Zwi­schen­nut­zung und Reak­ti­vie­rung von leer­ste­hen­den Gebäu­den, ins­be­son­de­re von Laden­ge­schäf­ten. Der Krea­ti­vi­tät sind hier kei­ne Gren­zen gesetzt. So wur­den bereits Kunst­aus­stel­lun­gen, Thea­ter- Per­for­man­ces oder ein tem­po­rä­rer Jugend­treff orga­ni­siert. Mit­tel- bis lang­fri­sti­ges Ziel ist es immer, die leer­ste­hen­den Gebäu­de wie­der einer dau­er­haf­ten Nut­zung zuzuführen.

Die vor­weih­nacht­li­che Aus­stel­lung in der Eysser­haus­pas­sa­ge ist mög­lich gewor­den durch das beson­de­re Ent­ge­gen­kom­men der Pas­sa­gen­ver­wal­tung und durch die Spon­ta­nei­tät der Initia­ti­ven. Alle gemein­sam ver­eint das Ziel, Inter­es­se für die Laden­ge­schäf­te in der Pas­sa­ge zu wecken; eine Pas­sa­ge, die im Som­mer wie Win­ter eine trocke­ne, ange­nehm kli­ma­ti­sier­te Ver­bin­dung zwi­schen der Innen­stadt und dem Luitpoldplatz/​Bahnhof darstellt.

Dann prä­sen­tie­ren die Initia­ti­ven gemein­sam mit den Ver­ant­wort­li­chen aus Stadt und Land­kreis ihre Schau­fen­ster­aus­stel­lun­gen, die für eini­ge Wochen zu sehen sind. An ein­zel­nen Tagen wer­den die Aus­stel­len­den die Geschäfts­räu­me öff­nen und für Fra­gen und Anre­gun­gen zur Ver­fü­gung ste­hen. Die Öff­nungs­zei­ten sind in den jewei­li­gen Schau­fen­stern zu sehen, eben­so die Kon­takt­da­ten der Initia­ti­ven. Alle vier freu­en sich auf den Aus­tausch mit Interessierten.