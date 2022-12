Kosten­lo­se Aus­ga­be an ver­schie­de­nen Ver­teil­stel­len im Stadtgebiet

Er gehört zwei­fel­los zu den belieb­te­sten Kalen­dern der Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­berg: der Umwelt­ka­len­der der Stadt Bam­berg. Die Aus­ga­be für das neue Jahr wird der inzwi­schen 30. Kalen­der seit 1994 sein. Ab Diens­tag, 13. Dezem­ber, ist er im Rat­haus am ZOB, in der KfZ-Zulas­sungs­stel­le, Moos­stra­ße, und in ver­schie­de­nen Geschäf­ten im gesam­ten Stadt­ge­biet kosten­los erhältlich.

Der Umwelt­ka­len­der 2023 wird wie­der gemein­sam vom städ­ti­schen Kli­ma- und Umwelt­amt und den Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­ben her­aus­ge­ge­ben. Er ent­hält eine Aus­wahl an lecke­ren Rezept­ideen der Genuss­land­schaft Bam­berg, die mit Lebens­mit­teln aus der Regi­on nach­ge­kocht wer­den können.

Das Abfuhr­ka­len­da­ri­um zeigt wie gewohnt die jewei­li­gen Abfuhr­ter­mi­ne. Die Bezirks­li­ste und die Bezirks­kar­te am Ende des Kalen­ders geben Aus­kunft über den jewei­li­gen Abfuhrbezirk.

Alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen und Ter­mi­ne der Bam­ber­ger Abfall­wirt­schaft sind zudem auch auf den Inter­net­sei­ten der Kli­ma- und Umwelt­am­tes und der Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be zu fin­den sind (www​.umwelt​.bam​berg​.de bzw. www​.bsb​-bam​berg​.de). Hier gibt es auch die Mög­lich­keit, sich bei einem „E‑Mail-Erin­ne­rungs­ser­vice“ anzu­mel­den. Dar­über hin­aus wer­den die Abfuhr­ter­mi­ne wöchent­lich vom Kli­ma- und Umwelt­amt an die Medi­en zur Ver­öf­fent­li­chung weitergegeben.

