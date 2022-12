Zum Abschluss der Vor­run­de der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga emp­fan­gen die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg am Sams­tag die Bas­Cats USC Hei­del­berg. Sprung­ball zu der Begeg­nung ist um 14:30 Uhr in der Sport­hal­le der Graf-Stauffenberg-Schule.

Die Damen aus der älte­sten Uni­ver­si­täts­stadt Deutsch­lands sind aktu­ell eng­ste Ver­fol­ge­rin­nen der Tabel­len­füh­re­rin­nen aus Würz­burg, die ihnen auch die bis­her ein­zi­ge Nie­der­la­ge der lau­fen­den Spiel­zeit zufüg­ten. Die bei­den Nie­der­la­gen der Neckar­städ­te­rin­nen stam­men aus den Begeg­nun­gen gegen Stutt­gart und München.

Die zuletzt kri­seln­den Ober­frän­kin­nen suchen nach fünf Nie­der­la­gen in Fol­ge nach der Form ihres guten Sai­son­starts. In der Begeg­nung des DBBL-Pokals am Mitt­woch zeig­te sich das DJK-Team zwar form­ver­bes­sert, konn­te aber das Aus­schei­den bei der knap­pen 65:60-Niederlage in Hof­heim nicht verhindern.

So wird die Auf­ga­be gegen die Erst­li­ga­ab­stei­ge­rin­nen für Don-Bos­co-Coach Stef­fen Dau­er nicht ein­fach: „Mit den aus­ge­gli­che­nen und tief besetz­ten Hei­del­ber­ge­rin­nen erwar­tet uns ein sehr aggres­si­ver und inten­siv ver­tei­di­gen­der Geg­ner, gegen den wir von Anfang an hell­wach und bereit sein müs­sen. Für uns gilt es, die Feh­ler wei­ter zu mini­mie­ren und an der Ent­schei­dungs­fin­dung im Angriff und an den defen­si­ven Abläu­fen wei­ter zu arbeiten.“

Die Bas­ket­ball-Abtei­lung der DJK Don Bos­co Bam­berg nutzt das letz­te Spiel des Jah­res auch zu einem vor­weih­nacht­li­chen Basar im Foy­er der Sport­hal­le wäh­rend und nach dem Spiel, des­sen Erlös kom­plett in Jugend­ar­beit des Ver­eins geht.