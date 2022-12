Ver­nis­sa­ge: Das ABC der Bildpoesie

Aus­stel­lungs­er­öff­nung mit Per­for­mance in der Teil­bi­blio­thek 4

Die Uni­ver­si­tät Bam­berg lädt herz­lich zu einer Ver­nis­sa­ge ein: Am kom­men­den Diens­tag, 13. Dezem­ber 2022, wird die Aus­stel­lung „Das ABC der Bild­poe­sie“ in der Teil­bi­blio­thek 4 eröff­net. Zu sehen sind ein Bild­ge­dicht­band sowie wei­te­re Wer­ke des tsche­chi­schen Dich­ters Vítězslav Nez­val und des Künst­lers Karel Teige.

Eröff­net wird die Aus­stel­lung um 19.00 Uhr in der Teil­bi­blio­thek 4, Heu­markt 2 in Bam­berg. Nach einer Ein­füh­rung durch Prof. Dr. Jea­net­te Fabi­an vom Sla­vi­sti­schen Insti­tut der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät, wird das Werk „Abe­ce­da“ in Form einer Bewe­gungs­kom­po­si­ti­on auf­ge­führt. Die­se lehnt an eine Bewe­gungs­kom­po­si­ti­on aus dem Jah­re 1926 an, die zu Ehren des Dich­ters Vítězslav Nez­val statt­fand. Sei­ne Gedich­te wer­den im Rah­men der Ver­nis­sa­ge in tsche­chi­scher und deut­scher Spra­che von Stu­die­ren­den rezi­tiert. Die Besucher*innen sind abschlie­ßend zu einem klei­nen Emp­fang eingeladen.

Die Aus­stel­lung ist bis zum 7. Febru­ar 2023 in der Teil­bi­blio­thek 4 zu sehen.