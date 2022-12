Am Diens­tag­vor­mit­tag ent­wen­de­te ein bis­lang Unbe­kann­ter ins­ge­samt 55 Nord­mann­tan­nen von einer Fir­ma in Wachen­roth. Die Bäu­me waren für den Weih­nachts­ver­kauf vor­ge­se­hen und wur­den offen­sicht­lich mit einem Anhän­ger abtrans­por­tiert. Der Fir­ma ent­stand dadurch ein Scha­den in Höhe von über 1200.- Euro. Nun hat die Poli­zei Höchstadt die Ermitt­lun­gen wegen des Dieb­stahls auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.