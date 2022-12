Der „Him­mels­bo­te“ und Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner sag­ten den Chauf­feu­ren der Land­kreis-ÖPNV-Lini­en ein herz­li­ches Dan­ke­schön für ihre Zuver­läs­sig­keit und ihr Verantwortungsbewusstsein

Stell Dir vor, es ist Niko­laus­tag und der „Him­mels­bo­te“ nimmt statt sei­nen Ren­tier­schlit­ten Dei­nen Bus: So gesche­hen am Diens­tag am Bahn­hof. Und der Niko­laus hat­te nicht nur Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner dabei, son­dern auch eine klei­ne Über­ra­schung für Bus­fah­rer Peter Mühlbeck.

„Der gesell­schaft­li­che Bei­trag und die Ver­ant­wor­tung unse­rer Bus­fah­rer ist beträcht­lich. Ich dan­ke Ihnen herz­lich dafür, dass Sie unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von A nach B und unse­re Kin­der sicher zur Schu­le brin­gen“, beton­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Er zoll­te den Bus­fah­re­rin­nen und Bus­fah­re­rin­nen des Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs (ÖPNV) gro­ße Aner­ken­nung dafür, dass sie ihren Dienst stets ver­ant­wor­tungs­be­wusst und zuver­läs­sig versehen.

In der Vor­weih­nachts­zeit ist es eine schö­ne Tra­di­ti­on, Dan­ke zu sagen. Der Land­kreis wähl­te sym­bo­lisch den Niko­laus­tag für eine ganz beson­de­re Akti­on: Der Land­kreis möch­te nicht nur Dank sagen, son­dern auch sei­ne Wert­schät­zung gegen­über den Bus­fah­re­rin­nen und Bus­fah­rern zum Aus­druck brin­gen, die in Zei­ten des Fah­rer­man­gels alle Fahr­gä­ste, dar­un­ter auch die Schü­le­rin­nen und Schü­ler zuver­läs­sig und sicher zur Schu­le bringen.

Des­we­gen schick­te der Land­kreis den Niko­laus zu den Bus­fah­re­rin­nen und Bus­fah­rern, die auf den Land­kreis-ÖPNV-Lini­en unter­wegs sind. Zum Bahn­hof in Lich­ten­fels kam der „Him­mels­bo­te“ in Beglei­tung von Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Als klei­nes Zei­chen der Aner­ken­nung über­reich­ten bei­de dort stell­ver­tre­tend einem Bus­fah­rer einen Gut­schein für die Ober­main Ther­me und einen Scho­ko­la­den-Niko­laus. Selbst­ver­ständ­lich beka­men auch alle ande­ren 68 Fah­re­rin­nen und Fah­rer sowie die Ansprech­per­so­nen der Bus­un­ter­neh­men Kai­ser, Deu­ber, OVF und Götz die­se klei­ne Überraschung.

Die Gele­gen­heit nutz­te der Land­rat gleich­zei­tig, um ein klei­nes Resü­mee zu geben: Seit Start der Land­kreis-Bus­li­ni­en in den Jah­ren 2019 und 2020 wer­den jähr­lich 1,8 Mil­lio­nen Betriebs­ki­lo­me­ter mit 14 Bus­li­ni­en zurück­ge­legt. In Kür­ze, am 31. Juli 2023, wird im Land­kreis Lich­ten­fels eine neue Ära in punk­to Quan­ti­tät und Qua­li­tät im Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr begin­nen. Denn ab die­sem Zeit­punkt gilt im gesam­ten Land­kreis der VGN-Tarif.

Die Tarif­ein­heit wird die Nut­zung des ÖPNV deut­lich ver­ein­fa­chen, der „Tarif­dschun­gel“ wird auf­ge­löst und die Fahr­gä­ste kön­nen Soft­ware-Lösun­gen wie die mobi­le Fahr­plan­aus­kunft der VGN-App benut­zen, erläu­tert Mario Paß vom Arbeits­be­reich ÖPNV am Land­rats­amt. Das neue Lini­en­bün­del umfasst künf­tig die Gemein­den Hoch­stadt und Markt­z­euln sowie Michel­au, mit den Orts­tei­len Neu­en­see, Schwür­bitz und Let­ten­reuth, und den Lich­ten­fel­ser Orts­teil Trieb.

Damit wird das Bus­an­ge­bot im Land­kreis Lich­ten­fels um wei­te­re 36 Pro­zent erhöht, die Zahl der Ruf­bus­fahr­ten sogar um 78 Pro­zent, führt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner vor Augen. Dar­über hin­aus ist der Schul­bus­ver­kehr künf­tig voll­stän­dig in den öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr inte­griert. So kön­nen alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Land­kreis Lich­ten­fels von den Vor­zü­gen des 365-Euro-Tickets pro­fi­tie­ren und auch in den Feri­en den Nah­ver­kehr mit Bus und Bahn im Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) ohne zusätz­li­che Kosten in Anspruch nehmen.