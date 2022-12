Bun­des­wei­ter Warn­tag am Don­ners­tag, 08.12.2022

Auch der Land­kreis Forch­heim betei­ligt sich am bun­des­wei­ten Warn­tag, der am Don­ners­tag, 8. Dezem­ber 2022, statt­fin­det. Der Warn­tag ist ein Akti­ons­tag von Bund und Län­dern. An ihm sol­len in ganz Deutsch­land sämt­li­che Warn­mit­tel erprobt wer­den. Pünkt­lich um 11 Uhr wer­den zeit­gleich in allen 16 Län­dern, in den Land­krei­sen und in den Kom­mu­nen mit einem Pro­be­alarm die Warn­mit­tel ausgelöst.

Zudem wer­de mit der Warn-App NINA eine Pro­be­warn­mel­dung ver­sen­det. Der Warn­tag soll das Wis­sen über War­nun­gen in Not­la­gen ver­bes­sern und der Bevöl­ke­rung hel­fen, die Selbst­schutz­fä­hig­keit zu erhöhen.

Im gesam­ten Land­kreis Forch­heim wird die War­nung über die Not­fall­in­for­ma­ti­ons- und Nach­rich­ten App NINA erfol­gen (www​.bbk​.bund​.de/​N​INA).